Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.