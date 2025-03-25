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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 21:57 • Новости дня

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и Украины, которые подпадают под временный мораторий на удары, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

    Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

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    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (19)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

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    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

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    25 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Эр-Рияде вернулись в русло 2022-2023 годов, но теперь с новым фактором – американское руководство проявляет особый интерес к результату, что напоминает переговоры о вывозе ядерного оружия с Украины 30 лет назад, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что, судя по комментариям главы МИД России Сергея Лаврова относительно переговоров, процесс вернулся в русло 2022-2023 годов. В то время шли сложные дискуссии по различным вопросам, включая Минско-Стамбульские соглашения и зерновую сделку.

    Лукьянов подчеркнул, что переговоры в этом жанре обычно показывают сдвиги только в контексте серьезных военных событий. Без таких событий переговорный процесс зачастую становится самоценным и не приводит к заключению соглашений. Это связано с политической культурой украинской стороны, которая проявляется с начала независимости, отметил политолог.

    Однако теперь, по словам Лукьянова, в переговорах появился фактор, которого не было с момента обсуждений вывоза ядерного оружия с Украины 30 лет назад – заинтересованное в результате американское руководство. Несмотря на опыт и умение добиваться успеха, американцам придется учесть, что украинская ситуация отличается от других мировых конфликтов, таких как в Колумбии или Гренландии, заявил он.

    «Сейчас, правда, есть фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), – американское руководство, заинтересованное в результате. И вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства. Но украинский сюжет – не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя», – написал Лукьянов.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров не планируется обнародовать.

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

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    25 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней, сообщили в Кремле. Данные меры вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

    На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

    США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

    Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

    Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

    Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

    Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.

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    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

    Коментарии (5)
    25 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украина поддержала идею полного прекращения огня с Россией, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что страна готова к этому шагу безоговорочно, но ждет ответного согласия от России, пишет Bloomberg.

    Маркарова подтвердила безоговорочную поддержку Украиной идеи полного прекращения огня с Россией, передает Bloomberg.

    По ее словам, Украина «с готовностью принимает» эту инициативу, однако подчеркивает, что для реализации требуется согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

    Коментарии (12)
    25 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска полностью установили контроль над селом Поповка в Белгородской области, вытеснив ВСУ также из окрестностей села, сообщает неофициальный ресурс группировки войск «Северный ветер».

    В Telegram-канале группировки указано, что российские войска полностью взяли под контроль село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате успешных действий «Северян», украинские силы были выбиты из окрестностей населенного пункта.

    Боевые действия в этом районе продолжаются, так как российские войска ведут зачистку разрозненных групп украинских оккупантов, которые укрылись в лесопосадках южнее Поповки.

    Укрепление оборонительных позиций идет по всем направлениям границы с Сумской областью.

    Также сообщается, что российские войска готовы выполнять задачу по созданию санитарной зоны, как поручено президентом, чтобы предотвратить дальнейшие провокации противника.

    Кроме того, в течение прошлых суток на направлении Демидовки враг пять раз пытался прорваться в населенный пункт, но был остановлен комплексным огневым поражением.

    На Сумском направлении российские силы восстанавливают контроль над пограничным переходом «Суджа», уничтожая разрозненные подразделения противника. Также сообщается, что в районе Гоголевки подразделения ВСУ оказались отрезанными от основных сил, и единственным шансом для них остается сдача в плен.

    В результате боевых действий в Курской области российские войска продвинулись на 2900 метров и уничтожили десять единиц бронетехники. На Липцовском и Волчанском направлениях уничтожены боевые группы противника вместе с техникой и боеприпасами.

    Потери противника за прошедшие сутки составили свыше 260 человек, из которых более 200 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько самоходных артиллерийских установок, пикапы и багги.

    До этого Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Коментарии (5)
    24 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

    Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов консультаций

    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта.

    Переговоры между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии завершились, передает ТАСС. Встреча длилась более 12 часов и закончилась без оглашения итогов.

    По информации источника в российской делегации, официальное совместное заявление по итогам обсуждений планируется опубликовать во вторник, 25 марта.

    Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде.

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    25 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россия выступает за восстановление Черноморской инициативы в приемлемой форме
    Лавров: Россия выступает за восстановление Черноморской инициативы в приемлемой форме
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва считает необходимым возобновить Черноморскую инициативу, однако она должна принять приемлемую для всех сторон форму, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы за возобновление в какой-то форме – более приемлемой для всех – Черноморской инициативы», – сказал Лавров в интервью Первому каналу, передает ТАСС.

    Он добавил, что вопрос возобновления этой сделки обсуждали на переговорах России и США в Эр-Рияде.

    «Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД)», – указал глава ведомства.

    Также министр пояснил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать. Он указывал, что в ходе диалога обсуждались технические детали, потому публично их обсуждать не собираются.

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    24 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    @ pravda-nn.ru/ tvzvezda.ru/ region15.info/ Коллаж Взгляд

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов , водитель Александр Сиркели, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине, что привело к гибели шести человек.

    Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщает РИА «Новости». По гражданской машине, в которой находились представители СМИ, были нанесены два ракетных удара из системы HIMARS. В числе погибших также оказался военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что всего в результате обстрела погибли шесть человек, включая троих журналистов. В своем заявлении он выразил соболезнования семьям погибших и отметил их мужество и стремление донести правду о происходящем.

    Глава ЛНР уточнил, что пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения и был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и других граждан в результате обстрела поселка Михайловка в ЛНР. Дело заведено по статьям «убийство», «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следственный комитет намерен привлечь к ответственности лиц, причастных к этому преступлению.

    В начале января 2025 года внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб после удара украинского беспилотника по машине с журналистами на трассе Донецк – Горловка.

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