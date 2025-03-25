По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
США помогут российской сельхозпродукции и удобрениям вернуться на мировой рынок
Встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде завершилась договоренностью о безопасном судоходстве в Черном море, исключающей применение силы и использование коммерческих судов в военных целях. Также заявлено, что США окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Россия и США договорились обеспечивать безопасное судоходство, а также исключить применение силы в Черном море, передает ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.
Также Соединенные Штаты окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Вашингтон поможет снизить стоимость морского страхования, а также обеспечит доступ к портам и платежным системам для подобных сделок, отмечается в заявлении.
Ранее в Кремле заявили, что содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать.