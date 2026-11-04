В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.9 комментариев
Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штата штрафами за топливо из России
Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за дизель из России
Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл направила письма операторам терминалов региона с предупреждением о суровых санкциях в случае приема танкеров с российским дизельным топливом, пишет NYT.
Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что направила 12 операторам портов письма с требованием отказывать во въезде судам, перевозящим дизельное топливо из России, пишет The New York Times.
Представительница Демократической партии заявила, что прием такого груза станет нарушением федерального закона, и подчеркнула готовность заблокировать любую попытку танкеров разгрузиться в штате.
Издание отмечает, что инициатива Шеррилл может привести к конфликту штата с американским президентом, который в октябре отменил запрет на импорт российского дизельного топлива ради снижения его стоимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Шеррилл выразила намерение помешать поставкам российского дизеля в порт штата. Тогда же сенатор-демократ от штата Коннектикут Блюменталь потребовал отозвать направляющиеся в порты США танкеры с российским топливом.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в октябре о поиске США возможностей для отмены санкционных мер в отношении России.