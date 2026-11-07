Силы ПВО перехватили за день 28 беспилотников над четырьмя регионами

Силы ПВО уничтожили за день 28 украинских дронов над четырьмя регионами

Tекст: Вера Басилая

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО перехватили 411 украинских беспилотников над регионами России.

В пятницу системы ПВО уничтожили более 15 дронов при отражении атаки на Ростовскую область.

В четверг российские силы сбили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов.