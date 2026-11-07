Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Силы ПВО перехватили за день 28 беспилотников над четырьмя регионами
Силы ПВО уничтожили за день 28 украинских дронов над четырьмя регионами
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Министерство обороны.
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО перехватили 411 украинских беспилотников над регионами России.
В пятницу системы ПВО уничтожили более 15 дронов при отражении атаки на Ростовскую область.
В четверг российские силы сбили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов.