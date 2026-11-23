DPA: Профсоюз IG Metall остановил заводы BMW и Mercedes-Benz в Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Забастовки привели к остановке производства на заводах BMW и Mercedes-Benz, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

На заводе Opel в Айзенахе 24-часовая стачка состоялась впервые со времен Второй мировой войны. К акции также присоединились металлургические и машиностроительные предприятия.

Новый раунд переговоров назначен на 25 ноября. Профсоюз требует повысить зарплаты 3,7 млн работников на 5% в год и гарантировать сохранение рабочих мест. В свою очередь Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии предлагает соглашение на 26 месяцев с разовой выплатой и индексацией на 1,3% в 2028 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье немецкий профсоюз IG Metall призвал сотрудников 19 компаний выйти на 24-часовую забастовку.

В пятницу более 150 тыс. работников промышленных предприятий Германии присоединились к суточной стачке.

Ранее сотрудники сталелитейной отрасли устроили акцию протеста из-за тарифов на электроэнергию.