Tекст: Антон Антонов

Акция протеста затронет 19 компаний, включая автопроизводителя Mercedes-Benz, судостроительное предприятие Meyer Werft и энергетическую компанию Siemens Gamesa, пишет Reuters.

«Мы значительно активизируем наши усилия. В пятницу наши члены продемонстрировали готовность бороться за свои требования и за надежные рабочие места. В понедельник более 23 тыс. сотрудников еще больше усилят давление на работодателей», – заявил главный переговорщик от профсоюза IG Metall Kueste Даниэль Фридрих.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% или предоставления гарантий по инвестициям и сохранению рабочих мест при отказе от отраслевого соглашения.

Работодатели со своей стороны предложили отказаться от повышения оплаты труда в первые 20 месяцев, пообещав рост зарплат на 1,3% с июля 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 150 тыс. сотрудников промышленных предприятий Германии присоединились к суточной забастовке.

В понедельник более 2 тыс. работников немецкой сталелитейной промышленности устроили акцию протеста из-за тарифов на электроэнергию.

В прошлом месяце планы автомобильного концерна Volkswagen ликвидировать 12 тыс. позиций вызвали протест со стороны профсоюзов.