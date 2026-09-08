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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    50 комментариев
    8 сентября 2026, 21:54 • Новости дня

    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Handelsblatt: Бербок решила стать профессором после ухода из ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН, пишет газета Handelsblatt.

    Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила полностью покинуть публичную жизнь. Она станет частным лицом после завершения работы в структурах ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

    «Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну а теперь я частное лицо», – призналась политик. Ее полномочия на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекают 8 сентября. На этой должности Бербок сменит глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Политик подтвердила свои планы переехать в США, где собирается преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке в течение нескольких лет. Она также отметила, что рада возможности взять паузу в карьере. Ранее сообщалось, что экс-глава немецкой дипломатии рассчитывала продолжить работу в международной политике, однако, вероятно, не получила подходящих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе итогового заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок сложила полномочия председателя. На эту должность бывшего министра иностранных дел ФРГ избрали летом прошлого года.

    Ради работы в международной организации политик сдала мандат депутата Бундестага.

    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо

    Политолог Рар: Западная демократия не прижилась на землях бывшей ГДР

    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
    @ Matthias Schrader/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты выборов в парламент в Саксонии-Анхальт показали, что на востоке ФРГ растет отчуждение между элитами и обществом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, системные партии попытаются создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии», но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт».

    «Минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии», – отметил германский политолог Александр Рар. По его оценкам, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

    «Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии. Впрочем, надо признать: за «Альтернативу для Германии» (АдГ) все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – рассуждает собеседник.

    Говоря о результатах Христианско-демократического союза (ХДС) – партии канцлера Фридриха Мерца – политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

    «Поскольку Дональд Трамп условно поддерживает АдГ, в Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

    Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – отметил политолог.

    По его мнению, на предстоящих выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине ситуация будет иной, чем в Саксонии-Анхальт. «Там позиции левых партий еще достаточно прочны, чтобы предотвратить абсолютное большинство АдГ. Но опять все решит партия Сары Вагенкнехт: если одновременно усилятся позиции ССВ и АдГ, возможно все», – заключил Рар.

    Напомним, в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

    Противоположная ситуация у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%.

    В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

    Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали около 1,7 млн человек. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей.

    Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ не получает абсолютного большинства, у нее 39 мест из 83, у ХДС – 15, СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

    Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

    Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios. На этом фоне Зигмунд допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию. По его оценкам, переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии.

    «Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки», – констатирует Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты ранее отмечали, что земельные выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на канцлера внутри собственной партии.

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    8 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

    Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

    Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт, поставив под угрозу политическое будущее канцлера Фридриха Мерца и его партии.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

    Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

    Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

    АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

    Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

    Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    7 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что немецкое руководство не начнет военные действия с Россией ради отвлечения внимания от успехов оппозиции.

    Глава словацкого кабинета министров прокомментировал недавние электоральные события в немецком регионе, передает ТАСС. Политик рассчитывает, что Берлин не станет инициировать вооруженное противостояние с Москвой в попытке сместить фокус внимания с триумфа партии «Альтернатива для Германии».

    Победу политической силы в Саксонии-Анхальте следует воспринимать предельно объективно, считает Фицо. По его мнению, итоги прошедшего голосования напрямую отражают растущее недовольство немецких избирателей текущим курсом правящих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве оппозиции на формирование земельного правительства.

    Накануне голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил избирателей об угрозе экономического краха.

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    7 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».

    За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.

    Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.

    В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

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    7 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС

    Ульрих Зигмунд допустил переход членов ХДС в партию «Альтернатива для Германии»

    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС
    @ IMAGO/MARVIN MOEBIUS/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд допустил переход отдельных членов Христианско-демократического союза в его партию.

    Речь идет о заявлении лидера саксонско-анхальтской «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, который стал победителем выборов в этой федеральной земле. Политик намекнул, что в ряды его партии могут перейти представители Христианско-демократического союза, недовольные текущей политикой своего руководства, сообщает RTL.

    Зигмунд заявил, что переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии. По его словам, часть христианских демократов разделяет позиции его партии по ключевым вопросам внутренней политики.

    Выборы в Саксонии-Анхальт показали рост поддержки АдГ, что усилило позиции партии на федеральном уровне. Заявление Зигмунда прозвучало на фоне обсуждения возможного сближения консервативных сил Германии перед следующими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы на выборах в Саксонии-Анхальт показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом около 44,5% голосов.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд ранее заявлял избирателям, что партия не уйдет с политической арены даже без абсолютного большинства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне голосования признавал, что не спекулирует о последствиях возможной победы правых.

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    6 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал самым эффективным агитатором предвыборной кампании правой партии «Альтернатива для Германии» перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил на заключительном предвыборном мероприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт с оригинальным признанием в адрес канцлера ФРГ. Выборы в местный парламент здесь пройдут 6 сентября.

    «В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил, а именно Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – приводит РИА «Новости» слова Крупаллы в адрес лидера избирательного списка партии Ульриха Зигмунда.

    Политик напомнил о недавнем визите канцлера на предвыборное мероприятие Христианско-демократического союза в Мекленбурге-Передней Померании. Крупалла пошутил, что Мерц приехал на восток, съел три рыбные булочки и уехал, так ничего и не сказав избирателям. Выборы в этом регионе состоятся 20 сентября.

    Ранее газета Bild отмечала, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт могут привести к досрочной отставке правительства ФРГ с Мерцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц напугал немцев бегством инвесторов в случае победы АдГ, при этом Politico считает, что «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт. Тогда как канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах.

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    7 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    Туск назвал идиотами радующихся успеху АдГ поляков
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал сограждан, позитивно оценивших итоги голосования за партию «Альтернатива для Германии» в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», – написал Туск в соцсети X.

    Он добавил, что подобные люди нашлись в рядах политических объединений «Конфедерация» и оппозиционной партии «Право и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель заявила о праве на формирование нового регионального правительства.

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    8 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Полиция Германии нашла пусковые устройства вблизи линий электропередачи

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии, сообщают правоохранительные органы.

    «В Северном Рейне – Вестфалии были обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий», – говорится в публикации.

    Правоохранительные органы также получили информацию о подозрительном лице неподалеку от электростанции «Вайсвайлер» в районе города Ахена. Полиция проверяет обстоятельства обоих инцидентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили и обезвредили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в Саксонии.

    Ранее полиция нашла шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

    Немецкие следователи также получили письмо от взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в Северном Рейне-Вестфалии.

    По данным СМИ, ответственность за атаки взял на себя 49-летний немец, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.

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    8 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Мерц отказался менять антироссийский курс Германии
    Мерц отказался менять антироссийский курс Германии
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не откажется от курса на противодействие России, несмотря на то, что это снижает рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС).

    Канцлер выступил на конференции в Берлине по итогам выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, где победила партия «Альтернатива для Германии». Он прокомментировал замечание, что немецкие партии с антироссийским курсом могут остаться в меньшинстве на этой территории, передает РИА «Новости».

    «Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что сейчас мы должны защищать нашу свободу, в том числе от России. Вероятно, мне придется гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию», – заявил Мерц.

    Канцлер также признался, что стремился как можно быстрее выдвинуть обвинения против России в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По его словам, он не хотел дольше ждать перед тем, как предоставить эту информацию общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Мерц назвал результаты голосования «драматическим» поражением своей партии.

    Правительство Германии бездоказательно обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    6 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Полиция Германии обнаружила 12 взрывных устройств у ЛЭП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Восточной Германии правоохранители обнаружили и обезвредили дюжину самодельных взрывных устройств, заложенных у высоковольтных линий электропередачи для провокации короткого замыкания.

    Немецкие правоохранители обнаружили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в федеральной земле Саксония на востоке Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «После атак на электросеть в других федеральных землях полиция обнаружила в Восточной Саксонии в общей сложности 12 взрывных устройств. Данные устройства должны были вызвать короткое замыкание и привести к повреждению высоковольтных линий электропередачи», – говорится в публикации.

    Взрывные устройства были изготовлены кустарным способом и заложены в районе высоковольтных трасс Лужицкого буроугольного бассейна. Специалисты ведомства по уголовным делам Саксонии оперативно обезвредили находки. Ущерба энергетической системе региона нанесено не было, угроза для населения отсутствует.

    Следователи проверяют связь инцидента с аналогичными атаками на энергосети в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Накануне полиция сообщала о коротких замыканиях и аварийных остановках энергоблоков в этих регионах. Позднее готовые к запуску ракетные установки были найдены на поле в районе города Дормаген.

    Ответственность за атаки взял на себя 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов. В настоящее время он находится в розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

    Правоохранительные органы Германии объявили в розыск49-летнего экоактивиста по подозрению в организации данных диверсий.

    Днем ранее полицейские обнаружили шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.

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    7 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Кандидат от АдГ назвал условие выдвижения на пост премьера Саксонии-Анхальт

    Кандидат от АдГ Зигмунд выразил готовность к роспуску ландтага Саксонии-Анхальт

    Кандидат от АдГ назвал условие выдвижения на пост премьера Саксонии-Анхальт
    @ ESDES.Pictures, Bernd Elme/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на прошедших выборах в Саксонии-Анхальте Ульрих Зигмунд заявил, что займет пост премьер-министра земли только при наличии стабильного большинства в ландтаге, в противном случае он готов к досрочному роспуску ландтага и участию в новых выборах.

    «Разумеется, я выдвину свою кандидатуру на пост премьер-министра Саксонии-Анхальта, если станет очевидно, что мне удалось сформировать стабильное большинство», – заявил Зигмунд на пресс-конференции в Берлине.

    По его словам, сейчас исход переговоров непредсказуем, поэтому главная задача – организовать стабильное большинство в ближайшие дни и недели, передает ТАСС.

    Политик считает, что итоги выборов дали АдГ четкий мандат на формирование правительства. Он готов вести переговоры с отдельными фракциями или депутатами, которые захотят решить эту задачу вместе с его партией, и заявил о готовности протянуть руку каждому политическому игроку в ландтаге.

    Зигмунд скептически отнесся к предложению партии BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость») воздержаться при голосовании в третьем туре, чтобы поддержать его избрание премьером. В случае тупиковой ситуации он выразил готовность к досрочному роспуску ландтага и проведению новых выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.

    Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты выборов драматическим поражением своего Христианско-демократического союза.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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