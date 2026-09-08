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Перу стало участником созданного США военного альянса «Щит Америк»
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о присоединении Перу к американскому альянсу «Щит Америк».
«Что касается Перу, то мы с большим оптимизмом ждем начала работы с новым правительством [президента Кейко] Фухимори, чтобы перенести нашу общую 200-летнюю историю в будущее», – заявил Рубио, передает ТАСС.
Он добавил, что страны планируют синхронизировать усилия по защите полушария от региональных и транснациональных угроз.
Помимо этого, Рубио раскритиковал влияние Китая в Южной Америке, отметив, что сотрудничество с американскими компаниями принесет региону больше пользы. По его словам, выбор партнеров должен происходить в условиях абсолютной прозрачности.
«Щит Америк» представляет собой альянс США и нескольких латиноамериканских государств, направленный на борьбу с наркокартелями и проведение совместных военных операций.
В марте президент США Дональд Трамп принял лидеров ряда стран на саммите в Майами, где объявил о создании международной военной коалиции.
В июле Фухимори официально победила на выборах президента Перу.
Ранее китайские дипломаты высмеяли создание американского альянса «Щит Америки».
Департамент обороны США призвал латиноамериканские государства увеличить оборонные бюджеты для борьбы с преступностью.