Посольство КНР высмеяло политику США по борьбе с наркокартелями
Посольство Китая в Вашингтоне высмеяло американскую инициативу по созданию коалиции для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.
Дипломаты опубликовали в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) анимационный ролик, в котором символ США – орел – нажимает на красную кнопку, вызывая взрыв. Испуганные голуби просят о помощи, и орел, предлагая защиту, накрывает их щитом, который оборачивается клеткой, передает РИА «Новости».
Главный герой видео орел обращается к птицам словами: «Расслабьтесь. Иногда безопасность требует небольшого контроля». Ролик завершается риторическим вопросом: «Щит Америки» или «Оковы Америки»? Таким образом, китайские дипломаты аллегорически изображают попытку Вашингтона ограничить свободу других стран под видом защиты.
Саммит «Щит Америки» прошел 7 марта во Флориде по инициативе президента США Дональда Трампа. Во встрече приняли участие лидеры ряда государств американского континента. По итогам саммита Дональд Трамп подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии США и стран Латинской Америки.
4 марта американские и эквадорские военные начали боевые действия против наркокартелей.
В конце 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявлял о начале военной операции Southern Spear против наркотеррористов в Западном полушарии. Президент США Дональд Трамп в декабре заявлял о готовности американских сил бороться с картелями непосредственно на земле.