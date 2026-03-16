Словацкая национальная партия выступила против кредита Украине на 90 млрд евро
Словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.
В официальном заявлении партия отметила, что Словакия не должна поддерживать предоставление кредита Киеву в условиях прекращения прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», которую осуществил Киев, передает РИА «Новости».
В документе подчеркивается, что Украина не должна получить никакого кредита от Европейского союза на фоне подобных действий.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».
Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.