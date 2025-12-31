WP предположила, что Залужный станет президентом Украины в 2026 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус составил список кандидатов, пишет RT.

Залужного в него включены глава киевского режима Владимир Зеленский, замначальника его штаба Олег Татаров, глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Ранее на Украине сообщили, что якобы Валерий Залужный готовится оставить пост посла Украины в Британии и вернуться в Киев.

Сам Залужный опубликовал в соцсетях фото с супругой на фоне новогодней елки, намекнув на возвращение на Украину.