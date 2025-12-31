«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.2 комментария
WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
WP предположила, что Залужный станет президентом Украины в 2026 году
Американское издание Washington Post допустило, что президентом Украины к концу следующего года станет бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами (ВСУ) Валерий Залужный.
Колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус составил список кандидатов, пишет RT.
Залужного в него включены глава киевского режима Владимир Зеленский, замначальника его штаба Олег Татаров, глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Ранее на Украине сообщили, что якобы Валерий Залужный готовится оставить пост посла Украины в Британии и вернуться в Киев.
Сам Залужный опубликовал в соцсетях фото с супругой на фоне новогодней елки, намекнув на возвращение на Украину.