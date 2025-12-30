ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 823 беспилотника, 641 ЗРК, 26 796 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 260 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 404 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ранее ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров.

В понедельник ВС России поразили пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ.