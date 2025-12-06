  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 14:05 • В мире

    США решили вылечить Европу от страха перед Россией

    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией?

    5 декабря была опубликована Стратегия национальной безопасности (СНБ) США. 29 страниц текста отражают видение Трампа и его сторонников из числа неизоляционистов новых приоритетов и целей американской политики.

    «Принципы документа, подчеркивающие невмешательство и принцип «Америка прежде всего», знаменуют собой резкое изменение по сравнению с предыдущей СНБ 2022 года, в которой была обозначена роль Соединенных Штатов в укреплении демократии и сохранении мира в условиях существующего мирового порядка», – пишет американский Совет по международным отношениям.

    Новая доктрина фактически отрекается от предшественников. «После окончания холодной войны формирующие внешнюю политику убедили себя в том, что постоянное американское доминирование над всем миром будет лучше всего служить интересам нашей страны… Они слишком много поставили на глобализацию и так называемую свободную торговлю, которая опустошила наш средний класс и индустриальную базу, на которых основывалось военное и экономическое превосходство Америки», – говорится в документе.

    По сути, Вашингтон отказывается от принципа вмешательства в дела всего мира. «Стратегия должна оценивать, сортировать и выставлять приоритеты. Не каждая страна, регион, вопрос или причина – каковой бы важной она не была – может находиться в фокусе американской стратегии. Целью внешней политики должна быть защита ключевых национальных интересов», – продолжают авторы документа.

    Среди таких интересов обозначена защита от нелегальной миграции, ядерное сдерживание, построение мощной экономики с индустриальной базой. А также защита американцев от внешнего вторжения, будь то военное или идеологическое.

    Главным же регионом для США называется Латинская Америка, где стратегия национальной безопасности провозглашает реанимацию доктрины Монро.

    Проще говоря, доминирования Вашингтона в одном конкретном регионе, где местные власти должны сотрудничать с американцами в деле защиты национальных и экономических интересов США, а внешние страны – туда не лезть. «Мы не позволим конкурентам, находящимся вне нашего полушария (то есть Китаю, а также России и Ирану – прим. ВЗГЛЯД) размещать силы или создавать какую-либо другую угрозу для нас, или же оспаривать контроль над стратегически важными для нас активами в нашем полушарии», – говорится в документе.

    Вторым по важности регионом названа Азия, где целью провозглашается сдерживание Китая – того самого, который, мол, вырос из-за ошибок Соединенных Штатов, позволивших китайцам перетягивать на себя финансы и промышленность из Америки. Доктрина говорит о необходимости начала торговой войны с Китаем, а также о подтягивании всех американских союзников («общий ВВП которых составляет 35 трлн долларов, и вместе с нашими 30 триллионами в совокупности получается более половины мировой экономики») для противостояния «хищническим экономическим мерам» Пекина.

    В свою очередь, Европа, которая еще недавно считалась как раз ключевым для США регионом, была описана в Стратегии весьма уничижительными характеристиками. Причем речь не только о сокращении ее доли в мировой экономики (с 25% глобального ВВП в 1990-х до 14% сейчас), но и о перспективе уничтожения ее цивилизации как таковой.

    Главной причиной названы действия Евросоюза, который «уничтожает политическую свободу и суверенитет, проводит неэффективную миграционную политику, вводит цензуру и подрывает свободу слова, подавляет политическую оппозицию, сокращает уровень рождаемости. «И если эти тенденции продолжатся, то континент в течение 20 лет изменится до неузнаваемости. И далеко не факт, что некоторые европейские страны сохранят у себя достаточно сильные экономики и вооруженные силы для того, чтобы оставаться для нас надежными союзниками», – говорится в документе.

    Однако самым неприятным для ЕС, пожалуй, является два момента доктрины. Во-первых, документ расписывает не только бесполезность, но и вредность европейских санкций в отношении РФ для самой Европы. «Немецкий химпром строит одни из крупнейших перерабатывающих заводов в Китае, поскольку ему нужен российский газ, который невозможно получить дома», – говорится в документе.

    И все это стало следствием «нереалистичной» политики, проводимой европейскими чиновниками и национальным «правительствами меньшинства, которые попирают основные принципы демократии для подавления оппозиции». По мнению авторов документа, «европейское большинство хочет мира, однако это их желание не реализуется из-за подрыва их правительствами демократических процессов».

    Трамп фактически называют Брюссель и лидеров ключевых европейских стран врагами для простых европейских избирателей – и встает не просто на сторону, но и на защиту этих избирателей. Декларирует, что цель США – вывести Европу с этой траектории развития.

    Во-вторых, документ не говорит о том, что Вашингтон плечом к плечу встанет вместе с Евросоюзом в войне против России, о которой в Брюсселе так много говорят. Там вообще практически ничего нет о НАТО и гарантиях защиты. Разве что слова о том, что «через несколько десятилетий ряд стран-членов НАТО будут населены в массе своей неевропейцами, и вопрос в том, будут ли они рассматривать свое место в мире и в союзе с США так, как рассматривали те, кто подписывал устав НАТО».

    Защиты не будет потому, что защищать, в общем-то, нужно не от России, а от европейских страхов. В документе говорится, что «многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу» (а не то, что она ей является), и то, что США фактически займутся исправлением этой ошибки. «Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами», – гласит стратегия.

    Проще говоря,

    Вашингтон отказывает Евросоюзу в суверенном праве выстраивать отношения с Москвой. Потому что Брюссель до этого не дорос.

    Вместо того, чтобы заниматься защитой европейцев (и, если рассматривать это со стороны США, Европы как актива американской внешней политики), руководство Евросоюза не просто готовится к самоубийственной войне с Россией, но и провоцирует Москву на ровном месте. Ведь во всем документе нет ни слова о том, что Москва хоть сколько-нибудь реально угрожает европейской цивилизации.

    Если смотреть на дух и текст Стратегии нацбезопасности США, ее авторы остановились в одном шаге от того, чтобы назвать руководство ЕС и лидеров ряда национальных стран антинародными, нелегитимными узурпаторами и оккупантами. То есть теми, от которых европейцы должны избавиться для того, чтобы остаться американскими союзниками. А может быть, вообще выжить.

