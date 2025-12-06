  • Новость часаБойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    8 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    6 декабря 2025, 20:40 • Политика

    Польский гонор настиг Германию в неудобный момент
    @ REUTERS/Annegret Hilse

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку.

    Ситуация, при которой в конце 2025 года в Берлин прилетает премьер Польши с требованиями выплатить репарации за Вторую мировую войну, по-своему комична. Наконец-то нашли место и время.

    Но для немцев ничего смешного в ней нет. Ситуация показывает, что их вообще уважать перестали.

    Фон для встречи двух европейских «ястребов» стоит обрисовать особо. Их главная ставка – режим Владимира Зеленского – прогорает на глазах, российские войска продвигаются на запад, а США сматывают удочки. Так обрушаются надежды последних трех лет и материализуются главные страхи.

    В подобных условиях у Польши, которая, согласно многим экспертным оценкам, располагает наиболее боеспособной армией в ЕС, наверняка есть, что обсудить с Германией, которая решилась на милитаризацию, колоссальные вливания в ВПК и увеличение военного бюджета аж до 150 млрд евро. Канцлер Мерц плохо осознает, насколько сильно он – в речах и действиях – косплеит Гитлера, но все равно он имел право рассчитывать на серьезный разговор о безопасности с польским премьером Туском: все-таки соседи, как бы союзники, члены одного Североатлантического альянса.

    Вместо серьезного разговора Туск вдруг начал требовать денег за преступления настоящего Гитлера, и они с Мерцем потратили на препирательства по поводу событий 80-летней давности значительную часть отведенного на переговоры времени.

    Канцлер был фраппирован, поскольку считал, что вопрос репараций закрыт. Он лично его закрыл еще весной, а вопрос почему-то опять открылся. Причем при активном участии Туска, что для Германии почти предательство.

    Дело в том, что юридически Берлин Варшаве за Гитлера ничего не должен, эти вопросы были урегулированы еще в советское время. А Туск как ветеран не только польской, но и брюссельской политики (бывший председатель Евросовета и экс-президент Европейской народной партии Урсулы фон дер Ляйен) с таким раскладом согласен, и еще ни разу за свою длительную карьеру не требовал от немцев денег за прошлые грехи. Теперь требует.

    Мерц хотел готовиться к третьей мировой. А вынужден в десятый раз объяснять, почему не будет платить полякам за вторую. Ему, строго говоря, нечем: великие миллиарды на ВПК по большей части заемные. Но в случае с Польшей это как блеснуть кошельком на глазах карманника.

    Идея взыскать с Берлина репарации изначально принадлежала польским национал-консерваторам, которые были в Евросоюзе на плохом счету как криптофашисты и мракобесы. Речь о партии Право и справедливость и ее «сером кардинале» Ярославе Качиньском. Для него Туск не просто оппонент, а самый настоящий враг, он даже пытался обвинить нынешнего (и бывшего) премьера в госизмене и сговоре с Россией с целью убийства своего брата, экс-президента Польши Леха Качиньского.

    Туск по общеевропейским меркам возглавляет консервативную партию, но по польским – либеральную и пробрюссельскую. Еще недавно в его кругу предложения требовать репарации от Германии считались дешевым популизмом, который вредить отношениям с соседом и идее единой Европы.       

    Не далее как в сентябре этого года Туск лично заявлял, что не будет повторять политику предшественника и настаивать на выплатах за преступления Третьего Рейха. Обещание продержалось меньше трех месяцев, потому что поляки в большинстве своем репараций все-таки хотят, а новый президент Кароль Навроцкий продолжил дело Качиньского и зарабатывает очки, понукая премьера за соглашательство с немцами.

    Наверное, Туск мог бы поступить иначе и не перебегать в лагерь националистов в столь сложный для европейского единства момент. Но для такого нужно уважать Германию и бояться рисковать отношениями с ней. Желательно также уважать ее канцлера, а Мерц вообще не дает к этому повода. Как следствие, тема репараций вдруг стала для Туска, по его словам, «принципиально важной для справедливого исторического урегулирования между двумя странами».

    Мерц к тому моменту был уже нехорош из-за всех проблем и многозадачности, на него свалившейся. Не исключено, что он досиживает в кресле канцлера последние месяцы, потому что в правящей коалиции и собственной партии – бунт, в бюджете – дыра, в обществе – явное недовольство политикой правительства и падением уровня жизни, на восточном фронте вообще катастрофа, а тут вдруг один из важнейших союзников подсовывает счет за старую обиду и включает на полную мощь режим морального шантажиста: да, мол, по закону ты ничего должен, а по совести – плати. «Никакие международные соглашения не могут отменить морального долга», – отрезал польский премьер.

    Однако никакой моральный долг не заставит Мерца платить в условиях бюджетного дефицита и растущих обязательств перед Украиной. Он вынужден будет объяснять это и многое другое полякам еще и еще, поскольку они настояли на продолжении дискуссии в будущем. Вряд ли Туск рассчитывает получить реальные деньги, но он отрабатывает на Мерце и Германии базовую программу польского популиста, чтобы нравиться избирателям.

    То есть Германию просто используют. Ее теперь все используют: американцы, украинцы, мигранты с Ближнего Востока.

    Вот еще и поляки подключились, а со стороны России даже сложно выбрать, за кого болеть.

    Решимость Мерца вложиться в нанесение России ущерба велико, поэтому чем больше убытков претерпит Германия, тем лучше. Но польский гонор ни в коем случае нельзя поощрять, поскольку Польша, в отличие от ФРГ, бережно хранит свой великодержавный национализм и геополитическую пассионарность, поэтому опасна.

    Хорошо, что сложившаяся ситуация благоприятна сама по себе. Именно сейчас, когда европейским членам НАТО, по их собственной оценке, нужно «крепить единство перед лицом российской угрозы и ситуации на Украине», они расчесывают старые раны, нанесенные друг другу, самоутверждаются за счет друг друга и вот так запросто друг друга предают.

    Молодцы. Продолжайте в том же духе.

