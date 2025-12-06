  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    Россия получила признание за границей как авиационная держава
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    Всемирный банк назвал должников России
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    Директор театра «Лица» получил ножевое ранение в Москве
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 12:35 • Справки

    Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

    Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Когда отмечают Крещенский сочельник в 2026 году

    В 2026 году Крещенский сочельник приходится на 18 января. Это непереходящий праздник с фиксированной датой, которая не зависит от Пасхального цикла. На следующий день, 19 января, все православные христиане будут праздновать Крещение Господне (Богоявление) – один из двунадесятых праздников, установленный в воспоминание крещения Иисуса Христа в водах Иордана.

    Что означает Крещенский сочельник

    Крещенский сочельник знаменует собой окончание Рождественского поста и является днем интенсивной подготовки к празднику Богоявления. Название «сочельник» происходит от слова «сочиво» – особого постного блюда из вареных зерен пшеницы с медом и сухофруктами, которое традиционно употребляют в этот день. Этот день напоминает верующим о необходимости духовного очищения перед великим праздником.

    Церковные традиции Крещенского сочельника

    В Крещенский сочельник в храмах совершается особое богослужение – Великая вечерня с чтением паремий (ветхозаветных пророчеств) и Литургия Василия Великого. Центральным моментом становится первое Великое освящение воды, которое по чину идентично освящению в сам праздник Крещения. Вода, освященная в сочельник, обладает такой же благодатной силой, как и крещенская. Существует благочестивый обычай не принимать пищу до вкушения освященной воды.

    Что можно и нельзя делать 18 января 2026 года

    В этот день рекомендуется:

    • Посетить богослужение и взять святую воду.

    • Провести время в молитве и духовном чтении.

    • Совершить дела милосердия и примириться с ближними.

    • Приготовить постную трапезу.

    Не следует:

    • Устраивать шумные гуляния и застолья.

    • Заниматься тяжелым физическим трудом.

    • Ссориться, сквернословить, сплетничать.

    • Употреблять скоромную пищу до освящения воды.

    Что едят в Крещенский сочельник: традиционная кухня

    Пищевые традиции Крещенского сочельника уходят корнями в глубокую древность и представляют собой уникальный сплав церковного устава и народной мудрости. В отличие от праздничного застолья на само Крещение, трапеза 18 января носит аскетичный характер, соответствуя духу последнего дня строгого поста перед Богоявлением.

    Сочиво: сакральное блюдо с многовековой историей

    Центральным элементом трапезы является сочиво (кутья) – блюдо, чья символика восходит к раннехристианским традициям. Его приготовление – целый ритуал:

    • Зерна пшеницы или ячменя тщательно перебирают и замачивают на несколько часов.

    • Варят на медленном огне до мягкости, но сохраняя форму зерен.

    Заправляют маковым или ореховым молоком, медом, добавляют измельченные грецкие орехи, изюм, иногда курагу.
    В разных губерниях России существовали свои вариации: в Рязанской области добавляли конопляное семя, в Воронежской – тыквенные семечки, а в Сибири – кедровые орехи.

    Узвар: напиток предков

    Этот традиционный напиток готовили без сахара, подслащивая исключительно медом:

    • Сушеные яблоки, груши, сливы и вишни тщательно промывали.

    • Варили на медленном огне полтора-два часа до мягкости фруктов.

    • Настаивали 10-12 часов в прохладном месте.

    В некоторых семьях сохранился обычай класть в узвар чернослив и инжир, что придает напитку особую сладость и аромат.

    Региональное разнообразие постных блюд

    На Русском Севере традиционно готовили:

    • Грибную кулебяку с капустой или гречневой кашей.

    • Постные щи с солеными груздями.

    • Пироги с рыбой (в тех епархиях, где устав разрешает рыбу в сочельник).

    В южных регионах отдавали предпочтение:

    • Постным голубцам с фасолью и грибами.

    • Вареникам с картошкой и капустой.

    • Баклажанам, тушенным с овощами.

    В Поволжье сохранились уникальные рецепты:

    • Рыбный курник (в местностях, где это допускается уставом).

    • Пшенная каша с тыквой.

    • Постные блины на овсяном молоке.

    Современная интерпретация традиций

    Сегодня многие хозяйки творчески переосмысливают постное меню:

    • Вместо пшеницы для сочива используют булгур или киноа.

    • В узвар добавляют специи: корицу, гвоздику, бадьян.

    • Готовят овощные террины и паштеты.

    • Используют авокадо и орехи для создания питательных постных блюд.

    Важно помнить, что независимо от региона и рецептов, трапеза в Крещенский сочельник должна быть умеренной и соответствовать духу дня, предшествующего великому празднику Крещения Господня.

    Купание в Крещенский сочельник

    Церковь не запрещает купание в прорубях 18 января, однако важно понимать:

    • Основное освящение воды происходит во время церковного чина, а не в природных источниках.

    • Купание не является обязательным обрядом и не очищает от грехов.

    • Сочельник – время молитвенной подготовки, а не экстремальных процедур.

    • Здоровье и безопасность должны быть на первом месте.

    Приметы и народные поверья на Крещенский сочельник

    Крещенский сочельник всегда был особым днем в народном календаре, когда люди внимательно наблюдали за природой, пытаясь понять, что ждать в будущем. Эти наблюдения, передававшиеся из поколения в поколение, складывались в меткие приметы, многие из которых не утратили своей актуальности и сегодня.

    Погодные предсказания

    Особое значение придавалось погоде в канун Крещения. Считалось, что она может предсказать, каким будет весь следующий год. Ясная и морозная погода в Крещенский сочельник традиционно воспринималась как предвестник засушливого лета. Это наблюдение имело практическое значение – крестьяне заранее знали, что нужно быть готовым к возможной засухе и соответственно планировать сельскохозяйственные работы.

    Если же в сочельник стояла пасмурная погода и шел снег, это сулило щедрый урожай. Особенно радовал обильный снегопад – считалось, что «снег в сочельник – к урожаю хлебов». Эта примета основывалась на многолетних наблюдениях: снежный покров защищал озимые культуры от морозов и обеспечивал достаточную влажность почвы весной.

    Крещенские морозы

    Сильные морозы в канун праздника называли «крещенскими» и считали их самыми суровыми за всю зиму. Существовала поговорка: «Трещи мороз, не трещи, а минули водокрещи». Люди верили, что после Крещения зима начинает постепенно сдавать свои позиции, и даже если будут холода, они уже не сравнятся с крещенскими.

    Чудесные свойства воды

    Одним из самых поэтичных поверий была вера в то, что в крещенскую полночь вода в реках на мгновение останавливается в знак особой благодати. Наши предки считали, что в этот миг вода приобретает уникальные свойства – становится особенно чистой и целебной. Существовал обычай запасаться водой именно в этот момент, веря, что она обладает особой силой.

    Также верили, что если в полночь зачерпнуть воды из реки или озера, она будет храниться свежей целый год и поможет в лечении болезней. Девушки умывались такой водой, чтобы сохранить красоту, а хозяйки окропляли ею дом для защиты от нечистой силы.

    Другие значимые приметы

    • Если в сочельник на небе много звезд – год будет урожайным на ягоды и грибы.

    • Услышать лай собак в крещенскую ночь – к достатку в доме.

    • Яркий месяц предвещал сильный паводок весной.

    • Иней на деревьях сулил обилие фруктов и ягод осенью.

    Эти народные наблюдения, хоть и не имеют научного обоснования, отражают глубокую связь наших предков с природой и их многовековой опыт. Они показывают, как внимательно люди относились к окружающему миру и как старались понять его закономерности. Сегодня эти приметы сохраняются скорее как часть культурного наследия и народной мудрости, напоминая нам о традициях, которые формировались веками.

    Чем Крещенский сочельник отличается от Крещения Господня

    Хотя Крещенский сочельник и Крещение Господне разделяют всего несколько часов, эти дни имеют принципиальные различия в духовном наполнении и традициях. Сочельник, приходящийся на 18 января, представляет собой время строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности, тогда как 19 января – это собственно праздник, наполненный торжеством и духовной радостью.

    Духовный смысл и атмосфера дней

    Крещенский сочельник сохраняет характер приготовления к великому событию – Богоявлению. Это период внутреннего сосредоточения, когда верующие вспоминают ветхозаветные пророчества о пришествии Спасителя. В отличие от него, сам день Крещения посвящен воспоминанию евангельского события – крещения Иисуса Христа в водах Иордана, когда миру впервые явилась Пресвятая Троица.

    Особенности богослужений и поста

    Вечером 18 января в храмах совершается продолжительное богослужение, включающее Великую вечерню с чтением пророчеств и Литургию Василия Великого. Напротив, утром 19 января служится праздничная литургия Иоанна Златоуста, отличающаяся особой торжественностью. Что касается пищевых ограничений, то в сочельник действует строгий пост – многие верующие воздерживаются от пищи до принятия освященной воды, тогда как в день Крещения разрешается скоромная пища.

    Традиция освящения воды

    Великое освящение воды происходит в оба дня, но с разным символическим значением. Чин, совершаемый в сочельник, знаменует приготовление к празднику, тогда как освящение в сам день Крещения становится кульминацией торжества. При этом вода, освященная в оба дня, обладает одинаковой благодатной силой, что подчеркивает их духовное единство.

    Народные обычаи и практики

    Если в сочельник верующие преимущественно посещают храмовые богослужения и готовятся к празднику в семейном кругу, то день Крещения традиционно сопровождается массовыми крестными ходами и купаниями в иорданях. Эта разница отражает переход от молитвенного уединения к соборному празднованию.

    Таким образом, Крещенский сочельник служит духовным преддверием праздника, временем внутреннего очищения и осмысления ветхозаветных пророчеств, тогда как Крещение Господне становится днем торжественного воспоминания евангельского события и явления Пресвятой Троицы.

    Как же правильно провести Крещенский сочельник в 2026 году?

    Главный смысл дня – духовное приготовление к встрече праздника Богоявления. Оптимально провести 18 января в храме на богослужении, взять освященную воду, собраться с семьей за скромной постной трапезой. Важно сохранять молитвенный настрой, избегать суеты и сосредоточиться на евангельском смысле предстоящего торжества. Именно такой подход поможет полноценно пережить радость Крещения Господня.

    Встреча ЕК по российским активам завершилась без итогового соглашения
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    Кадыров призвал украинский народ выступить против войны с Россией
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Как российские войска вбивают клин между Краматорском и Константиновкой

    Угрозу ключевой трассе снабжения группировки противника в Константиновке удалось создать российским Вооруженным силам. Направление, долгое время выглядевшее замороженным, внезапно пришло в движение. О чем идет речь и какие угрозы это создает для всей украинской обороны на данном участке? Подробности

    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах

    США начали давить на Европу, чтобы заставить ее отказаться от планов по конфискации замороженных российских активов. Но ведущие страны ЕС занимают в ответ предельно жесткую позицию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен лично убедить Бельгию открыть доступ к этим активам. Как говорят эксперты, контроль над российскими деньгами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но США сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

