FT связала отказ Лондона в авианосце для США с обидой Стармера на Трампа

FT узнала об отказе Лондона отправлять авианосец на помощь США из-за Стармера

Tекст: Катерина Туманова

Британские власти заявили, что авианосец, который находится в Портсмуте, не будет отправлен на Ближний Восток, так как на Даунинг-стрит сообщили, что «решения о его использовании нет», пишет Financial Times (FT).

Эта новость появилась после того, как Минобороны привело корабль и его экипаж в состояние повышенной готовности к выходу в море в течение пяти дней.

«Авианосец «Принц Уэльский» всегда находился в состоянии повышенной готовности, и мы повышаем уровень готовности авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в рамках любого развертывания», – заявили в британском Министерстве обороны в субботу.

Некоторые чиновники в Лондоне заявляли, что отправка авианосца на Ближний Восток никогда не планировалась и вместо этого его готовят к операциям НАТО, в том числе к развёртыванию в Арктике.

Однако другие британские чиновники настаивали на том, что внезапное изменение режима готовности было введено на прошлой неделе, чтобы у правительства была возможность направить военный корабль в восточную часть Средиземного моря или за его пределы.

В субботу Трамп высмеял эту идею в своем посте в социальных сетях, написав: «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, а может, и величайший из всех, наконец всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Но не беспокойтесь, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны. Но мы их не забудем. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войне после того, как мы уже победили!»

При этом помощники Стармера опровергли информацию о том, что президент США как-то повлиял на изменение планов по развертыванию авианосца «Принц Уэльский», и заявили, что 20-минутный разговор двух лидеров в воскресенье был «конструктивным».

Один из союзников премьер-министра заявил, что оба лидера пытаются восстановить отношения после недели критики со стороны Белого дома из-за отказа Британии активнее поддерживать американо-израильские удары по Ирану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.