Глава Русского дома в ЦАР Сытый заявил о давлении Франции и Запада

Tекст: Вера Басилая

Франция оказывает давление на организаторов мероприятий с участием Русского дома в Центрально-Африканской Республике, передает ТАСС.

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый сообщил, что если в одном мероприятии участвуют как Русский дом, так и, например, Французский альянс или другие западные структуры, на организаторов оказывается давление с требованием выбрать только одну из сторон. Сытый подчеркнул, что Русский дом не прибегает к подобным ограничениям, его двери открыты и для граждан европейских государств.

Он также отметил, что не может назвать точное количество введенных против него санкций со стороны Франции, Канады, США и других западных стран, подчеркнув, что такие меры никак не сказываются на его деятельности и функционировании Русского дома.

Сытый добавил, что европейцы и западные журналисты часто посещают Русский дом, иногда тайно снимая происходящее для создания пропагандистских материалов. Он всегда разрешает съемку, но замечает, что вне зависимости от реального положения дел, материалы на Западе выходят в одном ключе с заранее заданными тезисами.

По словам главы, Русский дом не ограничивает доступ никому, двери учреждения открыты для всех, в том числе граждан стран Европы. Он заявил, что любой желающий может прийти и ознакомиться с проводимыми мероприятиями.

Ранее Сытый заявил, что Россия решила помочь запустить 56 водных скважин в ЦАР.

