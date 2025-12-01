Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.2 комментария
В России предложили эмансипировать агрессивных подростков для ужесточения наказания
В России прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.
Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными путем принудительной эмансипации и нести ответственность по закону как взрослые, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные меры стоит рассматривать в отношении несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления против жизни и здоровья человека.
Информационным поводом для обсуждения стало резонансное дело в Липецкой области, где двух подростков приговорили к двум годам условно за избиение 62-летнего случайного прохожего ради видео для соцсетей. Рыбальченко отметил, что ответственность за такое преступление кажется недостаточно серьёзной и вряд ли сможет стать сдерживающим фактором для других юных правонарушителей.
Глава комиссии добавил, что принято бороться с буллингом в подростковой среде, однако он может быть направлен и против взрослых или пожилых людей, которые не могут защитить себя. По его словам, случаи нападения на взрослых ради популярности в интернете становятся новой тревожной тенденцией.
Сейчас эмансипация несовершеннолетних касается только гражданских правоотношений – например, возможности работать и заключать сделки с 16 лет при определённых условиях. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям – с 14 лет, однако для несовершеннолетних сохраняются ряд особенностей и смягчающих обстоятельств при назначении наказаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, краевая прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за издевательств над восьмилетней школьницей в Спасске-Дальнем.
Приморская прокуратура ранее начала проверку сведений о возможных пытках ученицы в туалете школы Приморского края.