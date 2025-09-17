Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье

Tекст: Алексей Дегтярев

Информация о том, что девятиклассники измывались над ученицей младших классов с помощью ершика в школьном туалете, распространилась в соцсетях, передает РИА «Новости».

По сообщениям очевидцев, дети также пытались душить пострадавшую.

Подружки младшеклассницы позвали на помощь учителей, которые в итоге остановили издевательства.

В региональном надзорном ведомстве сообщили, что действия сотрудников школы проверят на предмет своевременного реагирования и обеспечения безопасности учеников. В прокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделяется профилактике буллинга.

По словам матери пострадавшей, руководство школы якобы пыталось скрыть произошедшее, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

В апреле глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о систематических издевательствах над девятилетней девочкой в поселке в Тверской области.

До этого в одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников.