Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье
В Приморском крае прокуратура начала проверку информации о возможных пытках восьмилетней ученицы в туалете одной из местных школ.
Информация о том, что девятиклассники измывались над ученицей младших классов с помощью ершика в школьном туалете, распространилась в соцсетях, передает РИА «Новости».
По сообщениям очевидцев, дети также пытались душить пострадавшую.
Подружки младшеклассницы позвали на помощь учителей, которые в итоге остановили издевательства.
В региональном надзорном ведомстве сообщили, что действия сотрудников школы проверят на предмет своевременного реагирования и обеспечения безопасности учеников. В прокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделяется профилактике буллинга.
По словам матери пострадавшей, руководство школы якобы пыталось скрыть произошедшее, однако официального подтверждения этих данных пока нет.
В апреле глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о систематических издевательствах над девятилетней девочкой в поселке в Тверской области.
До этого в одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников.