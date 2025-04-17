Бастрыкин поручил доложить о травле девочки в школе Тверской области

Бастрыкин поручил доложить об издевательствах над школьницей в Тверской области

Tекст: Вера Басилая

В Следственный комитет обратился житель поселка Рамешки Тверской области. Он заявил о противоправных действиях со стороны двух школьников в отношении его девятилетней дочери. По словам мужчины, сверстники девочки, являющиеся выходцами из Таджикистана, систематически издеваются над ней. В апреле текущего года они избили девочку в образовательном учреждении, следует из сообщения на странице СК России ВКонтакте.

Жалобы в администрацию учебного заведения, по словам отца, не привели к принятию мер в отношении виновных. По данному обращению в СУ СК по Тверской области была начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Александ Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Тверской области Альберту Андреевичу Кизимову доложить о промежуточных результатах проверки и о принятом решении. Исполнение поручения, а также ход проверки, находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

В одной из московских школ около сорока подростков-мигрантов избили трех учеников, и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.

Также сообщалось, что семью подростка, который напал с ножом на одноклассника в Краснодаре, выслали в Армению после решения суда о нарушении ими правил пребывания в России.