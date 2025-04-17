Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Бастрыкин поручил доложить о травле девочки в школе Тверской области
Бастрыкин поручил доложить об издевательствах над школьницей в Тверской области
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о систематических издевательствах над девятилетней девочкой в поселке Рамешки Тверской области.
В Следственный комитет обратился житель поселка Рамешки Тверской области. Он заявил о противоправных действиях со стороны двух школьников в отношении его девятилетней дочери. По словам мужчины, сверстники девочки, являющиеся выходцами из Таджикистана, систематически издеваются над ней. В апреле текущего года они избили девочку в образовательном учреждении, следует из сообщения на странице СК России ВКонтакте.
Жалобы в администрацию учебного заведения, по словам отца, не привели к принятию мер в отношении виновных. По данному обращению в СУ СК по Тверской области была начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Александ Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Тверской области Альберту Андреевичу Кизимову доложить о промежуточных результатах проверки и о принятом решении. Исполнение поручения, а также ход проверки, находятся под контролем центрального аппарата ведомства.
В одной из московских школ около сорока подростков-мигрантов избили трех учеников, и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.
Также сообщалось, что семью подростка, который напал с ножом на одноклассника в Краснодаре, выслали в Армению после решения суда о нарушении ими правил пребывания в России.