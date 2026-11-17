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Инвестор Уоррен Баффет назвал самый доходный инструмент
Инвестор Уоррен Баффет назвал доброту самым доходным инструментом
Американский инвестор Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway стоимостью 5,5 млрд долларов четырем фондам своей семьи, сопроводив это комментарием о самом доходном инструменте.
Баффет передаст в общей сложности 9,225 млн акций класса B, из которых 3,69 млн получит фонд Сьюзен Томпсон Баффет, названный в честь его покойной жены, а по 1,845 млн акций – фонды его троих детей: Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, пишет Business Insider*.
«В прошлый День благодарения я написал, что доброта ничего не стоит, но при этом бесценна. Спустя год я добавлю лишь то, что она обладает эффектом сложного процента – причем с доходностью, превышающей показатели всего, что мы с Чарли когда-либо приобретали», – написал он в послании.
Баффет добавил, что они с Чарли Мангером, его покойным коллегой и инвестором, получили «не поддающиеся количественной оценке, бесплатные для них» блага от учителей и наставников – таких, как Бенджамин Грэм и Том Мерфи.
«Благодаря этому мы не только добились огромного процветания, но и смогли передать многое из того, что получили сами, другим людям. В этот День благодарения поблагодарите кого-то из таких бескорыстных людей, встретившихся на вашем жизненном пути. А еще лучше – сами станьте для кого-то благодетелем», – призвал «оракул из Омахи».
В 2025 году бывший председатель совета директоров и генеральный директор Berkshire пожертвовал тем же четырем фондам акции на общую сумму 1,35 млрд долларов. С учетом последних подарков он пожертвовал около 62% своих акций Berkshire.
Баффет отметил, что его последние пожертвования соответствуют плану по ускорению благотворительной деятельности, чтобы его трое детей могли распределить все его состояние в Berkshire, превышающее 160 млрд долларов, на благие цели к 2034 году.
Акции Berkshire в этом году выросли более чем на 19% до рекордного уровня выше 593 долларов за акцию, обогнав рост S&P 500 на 10% и оценив конгломерат почти в 1,3 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трое детей Баффета рассказали о трудностях с распределением его многомиллиардного состояния. В сентябре Баффет покинул пост председателя совета директоров холдинга Berkshire Hathaway. Летом Баффет впервые за 20 лет пропустил традиционный взнос в благотворительный фонд Билла Гейтса.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента