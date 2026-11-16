При атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пострадали два человека, их доставили в местную больницу, указал штаб в Max. У мужчины диагностировали осколочные ранения ног, у женщины, по предварительным данным, акубаротравму. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в поселке Майский Белгородской области 17-летняя девушка получила акубаротравму в результате детонации украинского беспилотника.

В Брянской области 19-летний юноша получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.

В начале месяца в городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.