Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
При атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области пострадали два человека
В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего два человека получили ранения, сообщили в региональном оперативном штабе.
Пострадали два человека, их доставили в местную больницу, указал штаб в Max. У мужчины диагностировали осколочные ранения ног, у женщины, по предварительным данным, акубаротравму. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате атаки транспортное средство получило повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в поселке Майский Белгородской области 17-летняя девушка получила акубаротравму в результате детонации украинского беспилотника.
В Брянской области 19-летний юноша получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.
В начале месяца в городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.