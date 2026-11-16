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Дрон ВСУ повредил храм при больнице в Запорожской области
Храм Николая Чудотворца в Запорожской области пострадал от удара дрона ВСУ
Храм Николая Чудотворца при районной больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области получил повреждения в результате сбросов с квадрокоптера Вооруженных сил Украины, сообщили в Бердянской епархии.
«В ночь с 14 ноября на 15 ноября подвергся сбросам квадрокоптера храм святителя Николая Чудотворца при районной больнице в г. Каменка-Днепровская, настоятелем которого является отец Петр. Посечены стены, оконные рамы, выбиты стекла, повреждена ограда храма. В момент обстрела людей в храме не было», – говорится в сообщении епархии, которое приводит ТАСС.
Утром прихожане и духовенство начали устранять последствия обстрела. В епархии отметили, что богослужения в храме будут возобновлены.
Кроме того, в ту же ночь в результате массовой атаки беспилотников было почти полностью разрушено помещение, где находились настоятель храма протоиерей Петр Кулына и его супруга.
В епархии пояснили, что в конце апреля их дом получил серьезные повреждения и стал непригоден для проживания, поэтому им нашли новое место, которое теперь также разрушено.
Один дрон влетел в окно дома, посек стены, а второй дрон разрушил часть крыши. «Отец Петр с матушкой чудом остались живы, но пережили сильнейшее потрясение», – добавили в епархии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация Каменско-Днепровского округа Запорожской области сообщила о ранении четырех человек при атаке украинских беспилотников.
В прошлом месяце ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области.
При атаке ВСУ на гражданскую инфраструктуру Запорожской области зафиксировали серьезные разрушения в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке.