Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Здание центра занятости уничтожено дроном в Каменке-Днепровской
Центр занятости уничтожен дроном в Каменке-Днепровской
При атаке ВСУ на гражданскую инфраструктуру Запорожской области зафиксированы серьезные разрушения в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке, сообщили в Max-канале администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
«Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения инфраструктуры. В городе Каменка-Днепровская в результате атаки неонацистов полностью уничтожены здание Центра занятости с оборудованием и хозяйственная постройка», – сказано в сообщении.
В селе Великая Знаменка серьезно пострадали кровля, фасад и остекление здания территориального отдела.
Кроме того, на территории округа зафиксированы повреждения пяти частных домовладений, объектов двух фермерских хозяйств и четырех транспортных средств, включая сельхозтехнику.
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Все оперативные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области. Куйбышевский округ Запорожской области подвергся атаке почти 50 БПЛА ВСУ.В МЧС
назвали главную ошибку граждан при атаке беспилотников.