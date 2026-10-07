Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Куйбышевский округ Запорожской области подвергся атаке почти 50 БПЛА ВСУ
Украинские войска запустили около 50 беспилотников по Куйбышевскому муниципальному округу в Запорожской области, сообщил глава округа Кирилл Белов.
Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский муниципальный округ Запорожской области с помощью порядка 50 беспилотников, передает ТАСС.
«Оперативными службами было зафиксировано не менее 50 беспилотников противника, которые атаковали наш муниципальный округ. Под огнем оказались пгт Куйбышево, Камыш-Заря. Атака была комбинированной, противник использовал не только беспилотники самолетного типа, но и FPV. По предварительным данным, жертв нет», – заявил Белов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.
В понедельник медик местной больницы погибла в результате удара украинского дрона.
В прошлом месяце беспилотник ВСУ нанес удар по машине скорой помощи в регионе.