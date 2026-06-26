  • Новость часаРоссийская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    Вице-премьер Новак заявил о достаточных запасах топлива в России
    Миллер сообщил о темпах строительства гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    Япония утвердила создание военно-космических сил
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    4 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    16 комментариев
    26 июня 2026, 11:23 • Новости дня

    Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге

    Миллер: Комплекс «Газпрома» по переработке в Усть-Луге готов на 80%

    Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в составе предприятия по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге завершено на 80%, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

    Реализация крупного газового проекта близится к финалу, передает ТАСС. О текущем статусе работ рассказал руководитель холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

    «На северо-западе страны, в Ленинградской области, мы активно строим еще более мощный перерабатывающий комплекс», – подчеркнул глава компании.

    Миллер добавил, что производительность создаваемого в Усть-Луге предприятия составит 45 млрд кубических метров этансодержащего газа ежегодно. К настоящему моменту строительные работы на объекте выполнены уже на 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров «Газпрома» предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год.

    В августе прошлого года ВСУ ударили по порту Усть-Луга для срыва переработки газового конденсата.

    Ранее оператор проекта комплекса «Русхимальянс» подал иск к нидерландской структуре Linde из-за приостановки работ.

    25 июня 2026, 12:43 • Новости дня
    Горелкин назвал информационной войной удаление приложений VK из App Store

    Tекст: Вера Басилая

    Блокировка привычных сервисов американской корпорацией Apple является местью по указке глобалистских элит и грозит потерей доверия отечественных пользователей, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Непредсказуемая политика Apple лишает миллионы людей доступа к банковским, транспортным и коммуникационным приложениям, написал депутат Госдумы Антон Горелкин в Max.

    «Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные санкции, ведь всем известно, что компания VK отсутствует в санкционных списках», – сообщил парламентарий.

    «Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», – добавил Горелкин.

    Ранее американская корпорация Apple без предупреждения удалила все приложения холдинга VK из магазина App Store.

    До этого Apple лишил Max возможности доставки уведомлений на свои устройства.

    Приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

    Комментарии (16)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    «Единая Россия» подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» разрабатывает новые меры поддержки для одиноких родителей, которые планируется включить в Народную программу партии.

    В Народную программу партии войдут предложения по организации круглосуточных групп в детских садах и возможности оставлять детей на полдня по выходным, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Сейчас в России порядка 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», – подчеркнула сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

    Депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что воспитатели готовы возвращаться к практике круглосуточных групп при условии повышения оплаты труда и компенсаций за дежурства.

    Кроме того, родители просят предоставить возможность приводить детей в сад на полдня по выходным, чтобы успевать решать накопившиеся бытовые вопросы.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми.

    Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков предложил предоставлять студенческим семьям места в детских садах рядом с вузами.

    Замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев анонсировал получение новых выплат для 4 млн семей.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 16:01 • Новости дня
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула

    Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата

    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Румынии в Москве Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении генерального консула в Петербурге персоной нон грата и объявили о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.

    В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.

    В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.

    Комментарии (12)
    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

    Комментарии (5)
    25 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне масштабной воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины прогремела повторная серия сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что вторая серия взрывов прогремела в Киеве, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого уже поступала информация о взрывах.

    Согласно сведениям официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, предупреждающие сирены сейчас звучат как в самой столице, так и на территории большинства областей.

    Ранее военкоры сообщили, что в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».


    Комментарии (3)
    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

    Комментарии (17)
    25 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    @ nato.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого столкновения с Западом.

    Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.

    Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.

    Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.

    До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.

    Комментарии (12)
    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком

    Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком

    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа допустил забавную оговорку во время выступления на международном мероприятии, перепутав фамилию главы правительства Польши Дональда Туска с именем известного мультипликационного персонажа.

    Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.

    «Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

    Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.

    До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.

    Комментарии (8)
    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Захарова: Москва фиксирует дрейф второй стороны от соглашений на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

    Комментарии (35)
    25 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске

    Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений

    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио отрицает достижение каких-либо соглашений по Украине на саммите на Аляске, называя озвученные там инициативы лишь предварительными предложениями.

    Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.

    «На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.

    Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.

    В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.

    Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.

    Комментарии (22)
    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


    Комментарии (3)
    25 июня 2026, 20:50 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма

    Глава МИД Эстонии Цахкна назвал «мягкой силой Кремля» мультфильм «Маша и Медведь»

    Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал американскую платформу Netflix за покупку новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», усмотрев в детской передаче скрытую угрозу.

    Дипломат заявил, что проект является инструментом влияния России и внедряет в сознание зрителей милитаристские идеи.

    «"Маша и Медведь" – часть мягкой силы Кремля, внедряющая прокремлевские и милитаристские идеи в детские развлекательные программы», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Министр выразил особое недовольство тем, что в отдельных сценах используется советская символика. Он заявил, что подобные элементы требуют «моральной ясности». В публикации в социальной сети X эстонский министр также отметил официальный аккаунт Netflix и призвал компанию обратить внимание на его заявление.

    Ранее портал Deadline подтвердил не только приобретение свежих выпусков, но и продление контракта на показ предыдущих серий.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил реакцию прибалтийской республики завистью. «Это слова злости, потому что эстонские мультипликаторы вряд ли могут похвастаться чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим известный детский мультфильм», – подчеркнул парламентарий. По его словам, из-за неспособности создать собственный качественный продукт Таллин пытается уничтожать успешный российский контент.

    Анимационный сериал «Маша и Медведь» студии Animaccord переведен более чем на 40 языков и транслируется по всему миру. Весной 2020 года проект вошел в пятерку наиболее популярных развлекательных брендов на планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий «Маши и Медведя» более чем в 100 странах мира.

    В январе текущего года на Украине предложили ввести санкции против этого российского мультсериала.

    Прошлой осенью украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская назвала проект элементом гибридной войны.

    Комментарии (7)
    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Над Россией за ночь уничтожили 660 украинских беспилотников
    Власти Забайкалья ограничили продажу бензина 15 литрами за одну заправку
    Всероссийское казачье общество создало новые подразделения БПЛА для СВО
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать в Румынии

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО завлекает украинцев на войну с Россией конкурсами

    НАТО проводит на Украине конкурс с призовым фондом в 250 тыс. долларов. Эти деньги должны получить люди, которые предложат дешевый способ вывода из строя российских авиабаз. Причем на его внедрение должно уйти менее года. Эксперты видят в проекте подготовку к прямому столкновению НАТО с Россией. Удастся ли противникам найти недорогое решение за столь короткий срок и какой ответ готовит Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Як-130 родился заново

    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам

    Рекордная жара уже привела к десяткам смертей во Франции. Странность, однако, в том, что множество и государственных, и частных зданий в этой южноевропейской стране не оснащены кондиционерами – даже школы и больницы. Почему спасительные во время жаркой погоды аппараты де-факто стали во Франции, как заявляют политики, «идеологическим табу»? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации