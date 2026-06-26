И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге
Миллер: Комплекс «Газпрома» по переработке в Усть-Луге готов на 80%
Строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в составе предприятия по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге завершено на 80%, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.
Реализация крупного газового проекта близится к финалу, передает ТАСС. О текущем статусе работ рассказал руководитель холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
«На северо-западе страны, в Ленинградской области, мы активно строим еще более мощный перерабатывающий комплекс», – подчеркнул глава компании.
Миллер добавил, что производительность создаваемого в Усть-Луге предприятия составит 45 млрд кубических метров этансодержащего газа ежегодно. К настоящему моменту строительные работы на объекте выполнены уже на 80%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров «Газпрома» предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год.
В августе прошлого года ВСУ ударили по порту Усть-Луга для срыва переработки газового конденсата.
Ранее оператор проекта комплекса «Русхимальянс» подал иск к нидерландской структуре Linde из-за приостановки работ.