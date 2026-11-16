  • Новость часаКаллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
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    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 21:17 • Новости дня

    Европа использовала 10% запасов газа за три недели отопительного сезона

    Европа использовала 10% запасов газа за три недели отопительного сезона
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ 6 млрд кубометров газа, израсходовав 10% от объемов, закачанных за лето.

    Начиная с 28 октября страны Европы отобрали из подземных хранилищ около 6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор составил почти 5 млрд кубометров, что более чем в два раза превышает средние показатели за пять лет. Таким образом, Европа уже израсходовала 10% от закачанного за лето объема газа (51,2 млрд кубометров), пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    К 14 ноября заполненность европейских газовых хранилищ составила 70,55%, что на 18,01% ниже среднего уровня за последние пять лет и является минимальным показателем с 2011 года. Объем накопленного в хранилищах газа оценивается примерно в 77,3 млрд кубометров.

    В первой половине ноября Европа снизила рекордные темпы изъятия газа. С 1 по 14 ноября отбор превысил 5 млрд кубометров, уступив аналогичному показателю 2016 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году ЕК рассматривала возможность снижения норматива до 80%, однако Европа не смогла достичь и этого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов газа в подземных хранилищах стран ЕС опустился до 71,25%.

    На прошлой неделе европейские страны отобрали из хранилищ более 3 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

    В начале месяца государства Европы установили рекорды по отбору газа.

    15 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

    «Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

    «Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

    В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

    По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

    Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

    Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.

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    16 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

    Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией
    @ Li Mangmang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последние заявления европейских лидеров в контексте украинского кризиса говорят лишь об одном – участие в урегулировании нужно им для саботирования переговоров, а не для достижения реального прогресса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее ЕС заявил о намерении участвовать в переговорах по формату E5+ЕС.

    «Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

    Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    «Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

    «Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

    Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

    Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    «Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

    Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

    Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций

    Болгария вывела два банка в России из-под санкций Евросоюза

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София вывела Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк из-под санкций Евросоюза.

    Болгария вывела из-под санкций Евросоюза Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк в России, передает ТАСС.

    «Эти банки – болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки. В большей степени способ, которым они встроены в работу в России, не позволяет им вывести свои средства», – сказала Петрова-Чамова перед встречей глав МИД стран ЕС.

    По словам министра, в случае введения ограничений кредитные организации могут утратить свои активы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подтвердила отказ Софии предоставлять Украине военную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе Софии присоединяться к объединению государств по военной и финансовой поддержке Киева.

    Тогда болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов для отклонения очередного антироссийского санкционного пакета Евросоюза.

    В июне правительство страны отказалось одобрять новые европейские ограничения из-за угрозы ущерба государству.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

    В четверг министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о введении Европейским союзом нового пакета ограничительных мер против России 16 ноября.

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    16 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией

    Министр обороны Каунас: Литва оценивает возможность закрыть границу с Россией

    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские власти следят за ситуацией с безопасностью и оценивают возможность закрытия границы с Россией, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    «Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры», – приводит слова Каунаса РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Министр отметил, что считает реакцию Эстонии «хорошей и правильной». По его словам, Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в государстве, естественно, Вильнюс также примет дополнительные меры.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    14 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России

    МИД: Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа уже передала Киеву более 8 млрд евро, полученных от использования замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «С 2024 года эта структура [Euroclear] пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», – заявил Биричевский ТАСС.

    Дипломат напомнил, что контакты с Euroclear были прекращены в конце 2022 года по инициативе Брюсселя. Это произошло, когда депозитарий заблокировал активы российского Центробанка, нарушив свои контрактные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о серьезном репутационном ущербе для организации в случае изъятия российских активов.

    Ранее Евросоюзу предрекли необходимость привлечь более 40 млрд евро новых кредитов для поддержки Украины из-за нехватки доходов от российских активов.

    Также директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Брюсселем основной части резервов.

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    16 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила план кредита для Украины на 45 млрд евро

    Politico: ЕС решил выделить Украине 45 млрд евро из своего бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Европейская комиссия представит план предоставления Украине кредита в размере 45 млрд евро, обеспеченного резервами долгосрочного бюджета объединения, сообщает газета Politico.

    Инициатива направлена на поддержание финансовой стабильности Украины в следующем году на фоне ударов по украинской инфраструктуре, пишет Politico. Еврокомиссия намерена предложить лидерам стран Евросоюза обеспечить заем за счет остатков средств в текущем многолетнем финансовом плане. Аналогичным образом ранее был профинансирован предыдущий кредит на 90 млрд евро.

    Обсуждение плана состоится на встрече лидеров Евросоюза 26–27 ноября, для его утверждения потребуется единогласное решение. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявили об отказе участвовать в новых кредитах для Киева, однако ранее эти государства не блокировали использование средств многолетнего бюджета для финансовой поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил о планах Европейской комиссии предложить государствам Евросоюза взять дополнительный заем на 45 млрд евро.

    Евросоюзу предрекли привлечение более 40 млрд евро новых кредитов для помощи Киеву.

    В марте СМИ сообщили о намерении Брюсселя предоставить Украине финансовые средства вопреки вето со стороны Венгрии.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    16 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас публично призвала организовать хакерскую атаку на Россию для хищения данных об участниках спецоперации ради обоснования визовых санкций.

    Инициатива о таких ограничениях может войти в проект 22-го пакета санкций, который Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни, передает ТАСС.

    «Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные – цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», – заявила Каллас.

    Дискуссия между странами объединения о визовых рестрикциях продолжается. Против запрета на въезд для бывших бойцов выступают несколько южных государств Евросоюза, указывая на сложность юридической проверки каждого случая. Они опасаются превращения данной инициативы в пролог к более широким ограничениям. Визовая политика остается прерогативой национальных правительств, однако Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС пытаются перехватить часть этих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о блокировке рядом стран Евросоюза предложения о введении новых визовых ограничений против россиян.

    В июле Совет ЕС объявил о создании юридической базы для отказа в выдаче виз участникам спецоперации.

    Летом Европейский союз отправил на доработку идею о запрете въезда на территорию объединения российским военнослужащим.

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    14 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков исключил выдвижение условий по переговорной группе европейцев

    Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена выдвигать условия европейским странам по составу их переговорной группы.

    «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого американские представители отправились в Дублин для консультаций с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности ряда европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации от Вашингтона по итогам переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    В пятницу пресс-секретарь президента назвал условием участия европейских стран в мирных переговорах демонстрацию реальной готовности способствовать урегулированию.

    В четверг Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    14 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Пентагон пересмотрел планы по сокращению американских войск в Европе

    Bloomberg: Пентагон решил урезать контингент США в Европе на 5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США пересмотрело масштаб вывода военнослужащих из стран Европы, снизив планируемое число с 25 тыс. до 5 тыс. человек, сообщает Bloomberg.

    Вместо вывода до 25 тыс. военнослужащих американское военное ведомство теперь обсуждает сокращение примерно на 5 тыс. человек, пишет Bloomberg.

    На изменение планов повлияли рост оборонных расходов европейских стран в рамках НАТО и необходимость сохранять силы в Европе для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    Основная часть сокращений придется на Германию, где размещен крупнейший контингент США численностью 38 тыс. военнослужащих. При этом присутствие на восточном фланге альянса планируется усилить, а граничащие с Россией государства предложили взять на себя часть расходов.

    Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Глава Пентагона Пит Хегсет должен представить соответствующие рекомендации 1 декабря. Ранее спецпредставитель американского лидера при НАТО Мэтт Уитакер заявлял об отсутствии планов масштабного сокращения. В прошлом году Конгресс ввел ограничения по численности контингента в Европе, запретив опускать этот показатель ниже 76 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Румынии Никушор Дан предложил оплачивать пребывание американских военнослужащих за счет национального бюджета.

    Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил о завершении эпохи субсидирования Вашингтоном обороны Европы.

    Хегсет заявил о начале самого масштабного со времен окончания Второй мировой войны пересмотра подходов к национальной безопасности в Вашингтоне.

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    15 ноября 2026, 01:05 • Новости дня
    Первый ГОСТ на подземные хранилища газа вступил в силу в России

    Tекст: Антон Антонов

    Межгосударственный стандарт на проектирование подземных хранилищ природного газа в пористых пластах вступил в силу в России с 15 ноября, следует из материалов Росстандарта.

    Стандарт распространяется на проектную документацию строительства и реконструкции подземных хранилищ природного метанового газа в пористых пластах-коллекторах, а также на проектную документацию пунктов размещения вод, образующихся при эксплуатации таких ПХГ, при этом он не действует для объектов в отложениях каменной соли, шахтах, горных выработках и для документации, утвержденной до его введения, передает ТАСС.

    В материалах Росстандарта отмечалось, что подобный ГОСТ введен впервые, его разработчиком выступил «Газпром ВНИИГАЗ» – головной научный центр «Газпрома» по технологиям в сферах добычи, транспорта, подземного хранения, переработки и использования газа.

    Документ устанавливает классификацию подземных хранилищ газа в пористых пластах, порядок определения геологического объекта для их сооружения, а также технологические этапы функционирования ПХГ и правила их технологического и технического проектирования.

    Стандарт содержит требования к этапам проектирования, расчету технологических показателей, проектированию подземных и наземных сооружений и зданий, включая трубопроводы, установки подготовки и осушки газа, стабилизации конденсата, компрессорные и факельные установки, а также описывает методы утилизации вод, возникающих при эксплуатации ПХГ, и требования к охране окружающей среды.

    «Газпром» сейчас эксплуатирует в России 23 подземных хранилища газа, из них 14 расположены в истощенных газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождениях, семь – в водоносных структурах, два – в отложениях каменной соли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания «Газпром» сформировала рекордный для российской отрасли запас газа к зиме в подземных хранилищах страны.

    Расчеты на основе данных платформы Gas Infrastructure Europe показали срок исчерпания запасов газа в европейских ПХГ при отсутствии новых поставок на уровне 60–70 дней зимнего потребления.

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