Завершено расследование дела украинского командира Закроя за обстрел Коренево

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подполковник Константин Закрой, командующий артиллерийским дивизионом 44-й отдельной артиллерийской бригады, обвиняется в совершении преступления по статье о содействии террористической деятельности, указало ведомство в Max.

В августе 2024 года он отдал приказ подчиненным обстрелять населенный пункт Коренево в Курской области, что привело к гибели как минимум одного человека. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае военные следователи завершили расследование свыше 300 уголовных дел о вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году.

В феврале 2026 года в СК сообщили об обвинении украинского военнослужащего в совершении теракта в Курской области.

В прошлом году суд заочно арестовал полковника ВСУ Ростислава Карпушу по подозрению в приказах об обстрелах территории Курской области.