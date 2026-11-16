Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Завершено расследование дела украинского командира Закроя за обстрел Коренево
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении подполковника ВСУ Константина Закроя, отдавшего приказ об обстреле населенного пункта Коренево в Курской области.
Подполковник Константин Закрой, командующий артиллерийским дивизионом 44-й отдельной артиллерийской бригады, обвиняется в совершении преступления по статье о содействии террористической деятельности, указало ведомство в Max.
В августе 2024 года он отдал приказ подчиненным обстрелять населенный пункт Коренево в Курской области, что привело к гибели как минимум одного человека. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае военные следователи завершили расследование свыше 300 уголовных дел о вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году.
В феврале 2026 года в СК сообщили об обвинении украинского военнослужащего в совершении теракта в Курской области.
В прошлом году суд заочно арестовал полковника ВСУ Ростислава Карпушу по подозрению в приказах об обстрелах территории Курской области.