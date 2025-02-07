Отдававшего приказы об обстреле Курской области полковника ВСУ заочно арестовали

Суд заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу за приказы об обстреле Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания. Причиной для такого решения стало то, что Карпуша неоднократно отдавал приказы об обстреле территории Курской области, что угрожало безопасности региона. В связи с этим полковник был объявлен в межгосударственный розыск, передает ТАСС.

Напомним, СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «Терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.

Ранее СК РФ сообщил о вынесении приговора двум украинским военнослужащим по делу о терроризме в Курской области, боевики стреляли по российским военным и по мирным жителям.