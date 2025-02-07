Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
Отдававшего приказы об обстреле Курской области полковника ВСУ заочно арестовали
Суд заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу за приказы об обстреле Курской области
Ленинский районный суд Курска заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу Р. В., подозреваемого в приказах об обстрелах территории Курской области, и объявил его в розыск, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
В сообщении говорится, что суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания. Причиной для такого решения стало то, что Карпуша неоднократно отдавал приказы об обстреле территории Курской области, что угрожало безопасности региона. В связи с этим полковник был объявлен в межгосударственный розыск, передает ТАСС.
Напомним, СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «Терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.
Ранее СК РФ сообщил о вынесении приговора двум украинским военнослужащим по делу о терроризме в Курской области, боевики стреляли по российским военным и по мирным жителям.