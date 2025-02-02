Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.3 комментария
Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши за ракетный удар по школе в Судже, где находились мирные жители, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что полковник подозревается в совершении террористического акта согласно пункту «б» части третьей статьи 205 УК РФ, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в субботу Карпуша отдал незаконный приказ нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Суджа, Курской области. В здании находились мирные жители, что привело к человеческим жертвам.
В результате преступления, совершенного Карпушей, имеются погибшие и раненые. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия, а также над дачей уголовно-правовой оценки действиям всех причастных лиц. Ведутся меры по установлению местонахождения самого Карпуши и его сообщников.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.