Тысячи ядовитых морских зайцев выбросило на пляж в Австралии

ABC: Тысячи ядовитых моллюсков выбросило на пляж в Австралии

Tекст: Мария Иванова

Моллюски, известные как морские зайцы, начали появляться на побережье 13 октября. Местные власти приступили к уборке, но часть животных по-прежнему остается на берегу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC.

«Опасность заключается в том, что некоторые водоросли, которыми они питаются, содержат различные токсины, которые моллюски могут накапливать и использовать для защиты от хищников», – пояснил морской биолог Университета Маккуори Калум Браун.

Морские зайцы относятся к брюхоногим моллюскам, их название связано с выростами на голове, напоминающими заячьи уши. В случае опасности они выделяют жидкость, похожую на чернила.

Эти моллюски представляют серьезную угрозу для собак, если те облизывают или проглатывают их. Для людей морские зайцы менее опасны, однако после контакта с ними рекомендуется тщательно мыть руки и не трогать глаза, так как выделения могут вызвать раздражение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года пляжи Испании закрыли из-за вызывающих тошноту слизней.

В феврале 2025 года десятки мертвых птиц выбросило на пляжи около Нью-Йорка.