Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Пляжи Испании закрыли из-за вызывающих тошноту слизней
Пляжи в Испании закрыли после появления моллюска «синий дракон»
Власти временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах провинции Аликанте в Испании после обнаружения опасных моллюсков, вызывающих сильную боль и тошноту.
Несколько пляжей в городе Гуардамар-дель-Сегура на побережье Аликанте в Испании были временно закрыты после появления редкого ядовитого моллюска Glaucus atlanticus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал La Sexta.
Спасатель обнаружил двух экземпляров «синего дракона» и поднял на берегу красный флаг, ограничив купание на несколько часов.
Моллюск Glaucus atlanticus достигает длины до четырех сантиметров и питается токсичными организмами, накапливая опасные вещества. Укус этого морского слизня может привести к боли, тошноте и рвоте, однако смертельной опасности для людей не представляет, уточнил телеканал.
Мэрия Аликанте обратилась к жителям и туристам с просьбой не трогать этих существ даже в перчатках и сразу сообщать о находке спасателям. Специалисты связывают появление «синего дракона» в Средиземном море с потеплением и изменением климата, так как обычно эти моллюски обитают в тропиках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, этим летом российская бодибилдерша Юлия Родина скончалась на пляже Банг-Тао в Таиланде после того, как попала в отбойное течение.