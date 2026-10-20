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    Почему Москва не верит в морское перемирие
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    Москва призвала Сеул к нормализации отношений
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    Молдавия задержала двоих украинских пограничников
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 12:39 • Новости дня

    Песков выразил надежду на скорую встречу Путина со спецпосланником США

    Песков пообещал объявить время и место встречи Путина с Уиткоффом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает в ближайшее время организовать встречу главы государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Представитель Кремля пообещал сообщить точные дату и место контактов российского лидера с американским спецпосланником и зятем президента США Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    «Мы информируем вас о том, когда и где пройдет встреча», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о вероятности проведения переговоров в Петербурге.

    Ранее власти Норвегии подтвердили организацию в Осло встречи Уиткоффа с Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Ожидается, что Кушнер присоединится к этим переговорам в онлайн-формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф запланировал встречу с Путиным в Москве.

    Американские представители также наметили переговоры по урегулированию конфликта с Зеленским в Норвегии.

    На прошлой неделе представители Вашингтона попытались уговорить Киев отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    19 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца

    Трамп анонсировал скорое освобождение гражданина США из российской тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец, имя которого он не назвал. 

    Президент США Дональд Трамп анонсировал вероятное возвращение на родину американского гражданина, находящегося под стражей в России, передает ТАСС.

    Глава государства не уточнил имени задержанного, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода новой администрации в Белый дом. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов спецслужб России и США по обмену заключенными.

    В прошлом году генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых подобных соглашений.

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    19 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Николай Басков получил от президента Владимира Путина телеграмму с поздравлениями по случаю 50-летнего юбилея.

    Певец опубликовал фотографию с правительственной телеграммой в соцсетях, передает РИА «Новости». В тексте телеграммы президент отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников.

    Путин также пожелал певцу здоровья и благополучия. Басков поблагодарил главу государства, назвав внимание президента большой честью и высокой оценкой. Он пожелал Путину здоровья, энергии и успехов в работе на благо России.

    Баскову исполнилось 50 лет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин направил поздравления с 75-летием президенту Индонезии Прабово Субианто.

    На прошлой неделе он поздравил живущего в Австралии блокадника с 90-летием.

    В августе Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

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    19 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин поздравил Торгово-промышленную палату с 35-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил коллектив Торгово-промышленной палаты с 35-летием основания организации, отметив ее вклад в развитие инфраструктуры страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что объединение является надежным партнером государства в решении стратегических задач социально-экономического развития, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Отмечу ваш созидательный вклад в совершенствование промышленной, финансовой, торговой инфраструктуры, укрепление позиций России на мировых рынках. И конечно, значим ваш экспертный, интеллектуальный потенциал», – заявил Владимир Путин.

    Президент добавил, что за годы работы организация стала одним из самых авторитетных бизнес-объединений страны. По его словам, палата эффективно представляет интересы предпринимателей во всех регионах России.

    Ранее Владимир Путин отметил огромную сеть Торгово-промышленной палаты по всей России.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    20 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках

    Bloomberg: Украина заподозрила США в блокировке разведданных о российских атаках

    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Украине заподозрили, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно блокирует передачу разведывательной информации, что позволяет ракетам достигать целей без предупреждения.

    Украинская сторона считает, что Вашингтон скрывает от нее информацию о ракетных ударах, позволяя снарядам поражать цели без своевременного включения систем оповещения, пишет Bloomberg.

    По мнению Киева, американская администрация первоначально ограничила обмен разведданными. В результате этого первая волна ракет смогла прорвать оборону в воскресенье. Позднее вечером Вашингтон восстановил работу системы раннего предупреждения для отражения второй волны атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал о предупреждении США прекратить передачу разведданных. Президент США Дональд Трамп отверг заявления о нарушении договоренностей с украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Вашингтона лишить Киев разведывательной информации.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин утвердил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год с дефицитом более 5,6 трлн рублей.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Доходы государства за прошлый год составили 37,283 трлн рублей, расходы достигли 42,91 трлн рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 5,626 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП.

    Ключевыми приоритетами документа стали социальная поддержка граждан, финансирование нужд обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации на Украине и их семьям, а также реализация национальных проектов для достижения технологического лидерства.

    Вице-спикер Госдумы Александр Жуков отмечал, что на фоне введенных против российской экономики санкций нефтегазовые доходы существенно сократились. Однако эти потери удалось компенсировать за счет роста внутреннего производства, благодаря чему бюджет оказался сбалансированным, передает РИА «Новости».

    Все социальные выплаты были проиндексированы по уровню инфляции. На поддержку промышленности выделили свыше 1 трлн рублей, на развитие транспортной системы – более 1,7 трлн рублей, а на сельское хозяйство направили более 600 млрд рублей. Кроме того, регионам предоставили инфраструктурные кредиты на 250 млрд рублей и списали старые долги на 227 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год.

    В среду Совет Федерации одобрил закон об исполнении федерального бюджета.

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