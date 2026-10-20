Во Львове сотрудник ТЦК до смерти избил мобилизованного

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему одного из подразделений Львовского ТЦК и СП, который вместе с другими работниками ТЦК жестоко избил мобилизованного мужчину. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», – приводит сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

В августе военнослужащий был признан виновным во взяточничестве, тогда суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы. В сентябре, по данным ГБР, он с другими сотрудниками военкомата бил кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке мобилизованного, который лежал на полу со скованными за спиной руками.

После избиения мужчину перенесли в техническое помещение, откуда его забрала скорая помощь. В больнице обнаружили множественные переломы ребер и другие опасные травмы. Военнослужащему предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, суд заключил обвиняемого под стражу без права залога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мобилизованный украинец умер в подвале военкомата в Кременчуге. В субботу украинские военкомы сняли дальнобойщика с международного рейса. На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Харькове сорвали одежду с мужчины при мобилизации.