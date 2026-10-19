Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Мобилизованный украинец умер в подвале военкомата в Кременчуге
Мобилизованный в ряды украинской армии 47-летний мужчина скончался после долгого пребывания в подвале территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Кременчуге Полтавской области, сообщили в российских силовых структурах.
«Вследствие долгого нахождения в подвале мобилизованному стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшая скорая констатировала смерть. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность», – заявил собеседник ТАСС.
По его словам, мужчина стал очередной жертвой принудительной мобилизации, в ходе которой сотрудникам военкоматов «абсолютно наплевать на состояние здоровья своих жертв».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военкомы сняли дальнобойщика с международного рейса.
В начале месяца сотрудник ТЦК пробрался в дом через окно для мобилизации украинцев.
В прошлом месяце сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.