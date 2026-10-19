Мобилизованный украинец умер в подвале военкомата в Кременчуге

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вследствие долгого нахождения в подвале мобилизованному стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшая скорая констатировала смерть. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность», – заявил собеседник ТАСС.

По его словам, мужчина стал очередной жертвой принудительной мобилизации, в ходе которой сотрудникам военкоматов «абсолютно наплевать на состояние здоровья своих жертв».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военкомы сняли дальнобойщика с международного рейса.

В начале месяца сотрудник ТЦК пробрался в дом через окно для мобилизации украинцев.

В прошлом месяце сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.