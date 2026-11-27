Tекст: Игорь Иножарский

Канцлер Германии Фридрих Мерц добивается закрепления долгосрочного финансирования Киева в следующем семилетнем бюджете Евросоюза. Опрос фонда Körber Stiftung показал, что 53% взрослых немцев выступают против отправки военной помощи Украине, а доля сторонников взносов в пользу Киева снизилась до 46% с 59% годом ранее, пишет Politico.

Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц признала, что затяжная война утомляет избирателей. «Все мы понимаем, что чем дольше идет война, тем выше риск, что граждане от этого устанут», – заявила министр в интервью Politico, добавив, что поддержка Украины является экзистенциальной и что поражение Киева дорого обойдется всей Европе. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал указал, что Украина воюет за европейцев: страны ЕС считают евро, тогда как украинцы проливают кровь. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал дешевую Европу очень дорогой ошибкой и напомнил, что безопасность имеет свою цену.

Киеву не хватает 70 млрд евро на военные и бюджетные нужды в следующем году. Лидеры ЕС обсуждают план покрыть две трети разрыва новым кредитом на 45 млрд евро под гарантии долгосрочного бюджета, который пока не согласован. Германия остается крупнейшим донором Украины: с 2022 года выделено 54 млрд евро, больше только у США, по данным Кильского института.

Исследование консалтинговой компании Corisk и Норвежского института международных отношений оценило общие издержки Европы от победы России в 1,6 трлн евро – вдвое больше цены победы Украины. Сценарий предполагает до 10 млн украинских беженцев и новую волну усиления восточного фланга НАТО. Мерц предупредил, что амбиции Москвы простираются дальше Украины, а министр обороны Германии Борис Писториус признал, что помощь Киеву стоит денег и вызывает беспокойство, но речь идет о стабильности Европы. Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия просят исключений из нового пакета финансирования, среди сторонников AfD 88% против военной поддержки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии договоренности между лидерами ЕС о финансировании помощи Украине из бюджета союза. В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал участия всех 27 стран ЕС в финансировании Украины и увязал помощь Киеву со своим согласием на многолетний бюджет объединения. Во вторник основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства ФРГ, обвинив власти в пренебрежении интересами граждан ради многомиллиардного финансирования Украины.