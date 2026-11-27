Tекст: Игорь Иножарский

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал США снять нефтяную блокаду Кубы, предупредив, что ограничения ставят под угрозу жизни людей, пишет Semafor. Гавана долгое время покрывала энергетический дефицит за счет нефти из Каракаса со скидкой, однако отстранение Вашингтоном венесуэльского лидера Николаса Мадуро и последовавшая блокада усилили экономические проблемы острова и вызвали предупреждения о надвигающемся гуманитарном кризисе. Правительство Кубы возложило на блокаду вину за ежедневные отключения электричества и критическую нехватку медикаментов.

По словам главы ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни на острове снизилась с 78,8 года в 2020 году до 74,4 года в 2025 году – первое падение с начала ведения отчетности в 1950 году. Куба была уязвима еще до введения этой меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг поражение Кубы в случае агрессии США назвали не предопределенным из-за способности острова к асимметричным действиям. В прошлом месяце Куба исчезла из мировых СМИ после неудавшегося американского топливного блицкрига. В августе президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о масштабном кризисе в здравоохранении и энергетике из-за американских санкций и энергетической блокады.