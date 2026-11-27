Биржевая стоимость серебра резко выросла на 10% до 44 долларов за унцию

Tекст: Дарья Григоренко

По данным торгов, по состоянию на 11:00 по московскому времени биржевая цена на серебро резко ускорила рост. Показатель поднялся выше 44 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости».

Цена декабрьского фьючерса на этот драгоценный металл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 10,14% относительно уровня предыдущего закрытия. Таким образом, стоимость достигла отметки 44,12 доллара за тройскую унцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex впервые с августа опустилась ниже 60 долларов за тройскую унцию.

В мае июльский фьючерс на этот металл кратко опускался ниже 75 долларов.

В феврале стоимость серебра снизилась на 10% на торгах в Нью-Йорке.