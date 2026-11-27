При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Реверсивное движение ввели на трассе «Сибирь» после смертельного ДТП
МВД: Под Красноярском ввели реверсивное движение из-за ДТП с пятью погибшими
Временно организовано реверсивное движение на участке федеральной трассы «Сибирь» вблизи города Иланский, где столкнулись автобус и два грузовика, сообщил краевой главк МВД.
«На 1080-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (вблизи города Иланский) временно организовано реверсивное движение в сторону Канска для всех транспортных средств», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Канск – Иланский, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя грузовиками. В результате ДТП пять человек погибли и 13 получили травмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиками в Красноярском крае погибли пять человек.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков на трассе Р-255 «Сибирь».