При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Из-за шторма в США задержали и отменили около 3 тыс. авиарейсов
ТАСС: Из-за шторма на востоке США отменили и задержали почти 3 тыс. авиарейсов
В США из-за обрушившегося на восток страны шторма задержаны или отменены свыше 2,9 тыс. авиарейсов, свидетельствуют данные портала FlightAware.
По информации портала, в четверг, 26 ноября, в Соединенных Штатах 2462 рейса были задержаны, еще 459 – отменены, передает ТАСС.
Непогода пришлась на День благодарения, который является одним из самых загруженных дней для авиаперевозок в стране.
Ранее в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси был объявлен режим ЧС из-за ожидаемых ливней и сильного ветра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на востоке США более 600 тыс. потребителей остались без электричества из-за шторма.
В тот же день телеканал NBC сообщил об отмене свыше 350 авиарейсов и задержке более 400.
Компания Macy's перенесла традиционный парад в День благодарения в Нью-Йорке впервые за всю историю мероприятия из-за надвигающегося шторма.