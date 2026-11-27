Пяти жительницам Московской области присвоили звание «Мать-героиня»

Tекст: Дмитрий Зубарев

День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В Московской области к этому празднику приурочили вручение наград многодетным родителям, передает РИА «Новости».

«В Подмосковье звание «Мать-героиня» присвоено пяти жительницам региона. Еще 90 человек награждены медалью ордена «Родительская слава», 36 – орденом «Родительская слава», 86 – орденом «Родительская доблесть», – отметил Брынцалов.

Высшая степень отличия «Мать-героиня» присуждается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Звание сопровождается единовременной выплатой в размере 1 млн рублей.

Ранее в регионе этой награды были удостоены Татьяна Салтыкова из Орехово-Зуева, Екатерина Зотова из Протвино, Ольга Шведова из Наро-Фоминска, а также Инна Данильченко из Серебряных Прудов и Елена Клименко из Домодедово.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» воспитавшей 11 детей жительнице Брянской области Светлане Бараниченко.

Также глава государства наградил этим званием двух многодетных матерей из Воронежской области и Башкирии.

Тогда депутат Госдумы Владимир Исаков сообщил о введении автоматической разовой выплаты в размере 1 млн рублей для обладательниц этого звания с 2027 года.