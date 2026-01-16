«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Аферисты вынудили школьницу оставить дверь открытой и ограбили
В столице мошенники под видом сотрудников госуслуг убедили девушку оставить квартиру без присмотра, после чего из сейфа похитили крупную сумму, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Аферисты позвонили 16-летней москвичке, представились работниками сервиса госуслуг, а также финансовых и силовых структур, и убедили ее в том, что семье грозит уголовная ответственность из-за якобы похищенных личных данных, сказал Васенин, передает РИА «Новости».
Под их давлением девушка передала курьеру 500 тыс. рублей для «проверки». Затем мошенники вновь позвонили и сообщили, что требуется избавиться от «улик» и покинуть квартиру, оставив дверь открытой. Девушка выполнила их инструкции.
В квартиру зашел молодой человек, распилил болгаркой металлический сейф и забрал более 13,5 млн рублей, принадлежавших отцу девушки, после чего скрылся. Вечером школьница рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.
Полицейские задержали в Подмосковье 21-летнего жителя Одинцово, который вскрыл сейф, а также 22-летнего москвича, получившего деньги от девушки. Похищенное они уже успели передать своим кураторам. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписка о невыезде.
Ранее в МВД поясняли, что злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов и фальшивую техподдержку, чтобы убеждать жертв самостоятельно связываться с мошенниками,