Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.10 комментариев
В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ
Силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ (запрещено в России), проверки коснулись, в том числе, клуба Arma ( бывший «Мутабор»), где проходила сканадальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.
В Москве прошли рейды в ряде ночных клубов, в числе проверенных заведений оказался клуб Arma, ранее известный как «Мутабор». В этом заведении в декабре 2023 года проходила скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В МВД уточнили, что сотрудники полиции провели ночные рейды в нескольких московских клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), передает ТАСС.
В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице выявлена пропаганда идеологии ЛГБТ. По словам представителя агентства, «в ходе проверки заведения полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».
Кроме того, проверка проводилась не только на Складочной улице. Сотрудники правоохранительных органов также посетили клубы Arma, ранее известный как «Мутабор», и Mono. В этих заведениях также были проведены мероприятия в рамках борьбы с запрещенной пропагандой.
Ранее в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.
После проверки правоохранительными органами этой вечеринки многие концерты звезд были отменены.