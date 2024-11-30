В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ

Tекст: Вера Басилая

В Москве прошли рейды в ряде ночных клубов, в числе проверенных заведений оказался клуб Arma, ранее известный как «Мутабор». В этом заведении в декабре 2023 года проходила скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В МВД уточнили, что сотрудники полиции провели ночные рейды в нескольких московских клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), передает ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице выявлена пропаганда идеологии ЛГБТ. По словам представителя агентства, «в ходе проверки заведения полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».

Кроме того, проверка проводилась не только на Складочной улице. Сотрудники правоохранительных органов также посетили клубы Arma, ранее известный как «Мутабор», и Mono. В этих заведениях также были проведены мероприятия в рамках борьбы с запрещенной пропагандой.



Ранее в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

После проверки правоохранительными органами этой вечеринки многие концерты звезд были отменены.