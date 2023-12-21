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На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки
На блогера Настю Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки
Общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой.
С просьбой проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа», передает телеканал «360».
В заявлении говорится, что в четверг Ивлеева организовала в одном из клубов Москвы мероприятие, «ставшее эпицентром скандального развлечения, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности». Отмечается, что гости, согласно дресс-коду, должны были прийти на вечеринку в полуобнаженном виде. Утверждается, что среди гостей были Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие звезды.
«Например, Филипп Киркоров отплясывал в сетке со стразами и обтягивающих штанах. Среди гостей заметили целующихся мужчин, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических веществ», – указывают общественники.
Пресс-секретарь движения Антон Еговцев подчеркнул, что участники вечеринки продемонстрировали неуважение к бойцам, находящимся в зоне СВО, а появление в Сети снимков с подобных мероприятий негативно влияет на их моральный дух.
В августе Настю Ивлееву попросили наказать за блюдо из морской свинки, предложенное гостье одного из выпусков шоу блогера.