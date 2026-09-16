Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Алаудинов подтвердил гибель Героя России Груниса
Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о гибели командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса.
Алаудинов в Max сообщил, что Грунис погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» – написал Алаудинов.
Военный эксперт Борис Рожин сообщил о гибели командира четвертой мотострелковой бригады Антона Груниса при обстреле.
В конце августа Грунис заверил россиян в обязательном достижении всех целей специальной военной операции.
В июле генерал-майор доложил президенту Владимиру Путину о прорыве обороны противника при освобождении Константиновки.