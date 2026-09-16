Алаудинов подтвердил гибель Героя России Груниса

Tекст: Вера Басилая

Алаудинов в Max сообщил, что Грунис погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» – написал Алаудинов.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил о гибели командира четвертой мотострелковой бригады Антона Груниса при обстреле.

В конце августа Грунис заверил россиян в обязательном достижении всех целей специальной военной операции.

В июле генерал-майор доложил президенту Владимиру Путину о прорыве обороны противника при освобождении Константиновки.