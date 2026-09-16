На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем
Урсула фон дер Ляйен назвала критическим торговый дефицит Евросоюза с Китаем
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о критическом торговом дефиците Евросоюза с Китаем, достигающем 1 млрд евро в день.
Торговый дисбаланс между Евросоюзом и Китаем достиг переломного момента, пишет издание Politico.
В обращении к европейским законодателям глава Еврокомиссии подчеркнула, что второй китайский шок уже наступил и ведет к деиндустриализации главных промышленных центров Европы.
Брюссель ведет диалог с Пекином для восстановления баланса в торговле. Из-за слабого внутреннего спроса Китаю необходим европейский рынок, поэтому поиск совместных решений отвечает интересам обеих сторон.
Несмотря на жесткую риторику, конкретные шаги по защите промышленности от недобросовестной конкуренции пока не названы. Ожидается, что переговоры между чиновниками Евросоюза и Китая активизируются перед октябрьским саммитом европейских лидеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели. Весной в Европарламенте предупреждали о риске отставки председателя Еврокомиссии. Евродепутаты отклонили вотум недоверия политику.