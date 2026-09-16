Глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем

Урсула фон дер Ляйен назвала критическим торговый дефицит Евросоюза с Китаем

Tекст: Игорь Иножарский

Торговый дисбаланс между Евросоюзом и Китаем достиг переломного момента, пишет издание Politico.

В обращении к европейским законодателям глава Еврокомиссии подчеркнула, что второй китайский шок уже наступил и ведет к деиндустриализации главных промышленных центров Европы.

Брюссель ведет диалог с Пекином для восстановления баланса в торговле. Из-за слабого внутреннего спроса Китаю необходим европейский рынок, поэтому поиск совместных решений отвечает интересам обеих сторон.

Несмотря на жесткую риторику, конкретные шаги по защите промышленности от недобросовестной конкуренции пока не названы. Ожидается, что переговоры между чиновниками Евросоюза и Китая активизируются перед октябрьским саммитом европейских лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели. Весной в Европарламенте предупреждали о риске отставки председателя Еврокомиссии. Евродепутаты отклонили вотум недоверия политику.