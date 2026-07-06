К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.3 комментария
Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
Европейская оборона больше не может опираться на «аутсорсинг», когда ответственность за безопасность Европы передавалась США, заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», – говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для Economist.
Фон дер Ляйен и Рютте подчеркнули, что странам-союзникам НАТО и государствам ЕС необходимо больше истребителей, самолетов дозаправки в воздухе, кораблей и подводных лодок. По их словам, поддержка, которую европейские страны направляют на Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая перехватчики и средства борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости».
Фон дер Ляйен и Рютте отметили, что нынешние оборонные производственные мощности Европы не поспевают за растущим спросом. Они указали на риск дальнейшего истощения арсеналов без резкого наращивания выпуска вооружений и военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявлял о неспособности Европы обеспечить свою безопасность без поддержки США.