Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Виктория Боня вызвала полицию Монако из-за преследований неизвестного мужчины
Полиция Монако задержала навязчивого преследователя Виктории Бони
Неизвестный, регулярно пытавшийся перелезть через забор резиденции Виктории Бони в Монако, был отпущен полицией после строгого предупреждения по личной просьбе потерпевшей.
Блогер Виктория Боня была вынуждена прибегнуть к помощи правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Мужчина регулярно приходил к резиденции знаменитости, кричал и пытался проникнуть на закрытую территорию.
«Я вызвала полицию, ко мне тут наповадились какие-то люди, вернее, один мужчина, ходить, кричать, через забор лазить. Вот приехала сейчас полиция, мы его сфотографировали, этого мужчину. И я предупреждаю вас, мужчина, если вы еще раз сюда придете, хотя бы один раз, ваши фотографии уже есть в полиции, у вас будут очень большие серьезные проблемы», – рассказала Боня в своем Telegram-канале.
После задержания нарушителя спокойствия знаменитость попросила стражей порядка отпустить его. Она выразила надежду на благоразумие мужчины и отметила, что при повторении инцидентов ситуация будет развиваться иначе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной телеведущий Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней за резкие высказывания.
Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение блогера.