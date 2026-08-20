Виктория Боня вызвала полицию Монако из-за преследований неизвестного мужчины

Полиция Монако задержала навязчивого преследователя Виктории Бони

Tекст: Мария Иванова

Блогер Виктория Боня была вынуждена прибегнуть к помощи правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Мужчина регулярно приходил к резиденции знаменитости, кричал и пытался проникнуть на закрытую территорию.

«Я вызвала полицию, ко мне тут наповадились какие-то люди, вернее, один мужчина, ходить, кричать, через забор лазить. Вот приехала сейчас полиция, мы его сфотографировали, этого мужчину. И я предупреждаю вас, мужчина, если вы еще раз сюда придете, хотя бы один раз, ваши фотографии уже есть в полиции, у вас будут очень большие серьезные проблемы», – рассказала Боня в своем Telegram-канале.

После задержания нарушителя спокойствия знаменитость попросила стражей порядка отпустить его. Она выразила надежду на благоразумие мужчины и отметила, что при повторении инцидентов ситуация будет развиваться иначе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной телеведущий Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней за резкие высказывания.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение блогера.