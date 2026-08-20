  • Новость часаРоссийские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией
    РПЦ поддержала отправку мощей Дмитрия Донского в зону СВО
    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининграда
    После гибели туристки на Алтае застрелили пять опасных медведей
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    Трамп объявил экономическую операцию против Ирана
    В России впервые продали партию импортного бензина
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    11 комментариев
    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    20 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели на подлете к Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за четкую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», – подчеркнул губернатор в Max.

    За некоторое время до этого глава региона объявлял о введении в области режима ракетной опасности. Тревога продолжалась около одного часа, после чего ограничения сняли.

    В середине августа беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области.

    Также в этом месяце при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске погиб один человек.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва

    В Борисполе под Киевом загорелся склад в крупной промышленной зоне

    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В промышленной зоне Борисполя Киевской области вспыхнул масштабный пожар на складе после произошедшего взрыва.

    Возгорание произошло в результате повреждения складских помещений, расположенных в крупной промышленной зоне города Борисполя под Киевом. Информацию об инциденте передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Киев-24».

    Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале кадры с места происшествия, на которых виден высокий столб дыма и сильный пожар. Детальные подробности случившегося пока не раскрываются.

    Ранее о крупном возгорании в Борисполе сообщало местное издание «Инсайдер».

    Напомним, в ночь на четверг ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point.

    В середине августа складские помещения в Бучанском районе Киевской области получили повреждения после серии взрывов.

    В начале месяца масштабные пожары охватили логистические базы на территории региона.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 08:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг российская армия поразила предприятие ООО «Файер Пойнт» на территории украинской столицы, которое производит дроны Fire Point, а также ускорители для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    Среди пораженных объектов оказались мощности компании «Файер Поинт», выпускавшей компоненты для дронов и ускорители для ракет «Фламинго», указало ведомство в Max.

    Атака проводилась с применением ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников.

    Также поражен комплекс «Укрспецсистемс», где собирали самолетные беспилотники, и цеха предприятия «Антонов», производившего аппараты Ан-196 «Лютый».

    Кроме того, уничтожен столичный арсенал с термобарическими бомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для дронов «Баба-Яга».

    В Киевской области под удар попал логистический хаб в Мартусовке, распределявший товары двойного назначения и средства радиоэлектронной борьбы. В Броварах уничтожено крупное хранилище горюче-смазочных материалов, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для военных топлива.

    Накануне вечером российские силы также атаковали портовую инфраструктуру. В гаванях Черноморска и Южного были поражены склады с военным имуществом.

    В начале августа российские войска уже били по заводу «Файер Пойнт» в Киеве.

    В ночь на 16 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа военные поразили мощности по сборке беспилотников в Киеве.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 10:57 • Новости дня
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 20 августа осуществили крупномасштабную атаку по стратегическим промышленным и энергетическим объектам на территории Киева и области, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в столичном регионе, где зафиксированы взрывы, детонация военных грузов и масштабные пожары, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов.

    В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и порядка восьми «Калибров», передает «Лента.ру».

    Мониторинговые ресурсы оценивают общее количество примененных за ночь по объектам на Украине средств поражения не менее чем в 70 ракет, которые двигались по сложной траектории для обхода систем ПВО, сообщает Avia.Pro.

    В ночь на четверг ВС России поразили несколько предприятий в Киеве и Киевской области, включая предприятие ООО «Файер Пойнт», где производились дроны Fire Point.

    В начале августа в Киеве вспыхнули сильные пожары после комбинированной атаки баллистическим и гиперзвуковым оружием.

    В ту же ночь российские войска атаковали киевские логистические центры для хранения военных грузов.

    Видео ударов смотрите в «Максе».

    Комментарии (3)
    20 августа 2026, 00:20 • Новости дня
    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве футболиста Ерошевича

    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Ерошевича

    Tекст: Катерина Туманова

    Коллегия присяжных заседателей признала виновными всех четверых фигурантов резонансного уголовного дела о гибели футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелкове после избиения.

    Присяжные вынесли обвинительный вердикт всем подсудимым по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из фигурантов.

    «Присяжные признали всех четверых подсудимых виновными, при этом двух из четырех – заслуживающими снисхождения», – заявила адвокат Скоблина, защищающая Зикрулло Кадирова.

    Такое решение означает, что двоим осужденным не может быть назначено пожизненное лишение свободы.

    Трагедия произошла 17 августа 2025 года на парковке возле бара в городе Щелкове. По данным следствия, двое обвиняемых спровоцировали конфликт с футболистом Ерошевичем и его приятелем. Позже к нападавшим присоединились еще трое мужчин, началось жестокое избиение.

    Ерошевич получил множественные тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался через несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дело об убийстве футболиста Ерошевича в мае решили рассмотреть с присяжными. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан. Пятого участника смертельной драки объявили в межгосударственный розыск.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса

    На трассе «Новороссия» от удара БПЛА погиб водитель микроавтобуса

    На трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса
    @ Ambulance Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При атаке дронов ВСУ на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб водитель микроавтобуса, еще девять мирных граждан получили ранения, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один человек погиб, еще девять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. На трассе Р-280 «Новороссия» в Мангушском муниципальном округе при атаке на микроавтобус погиб водитель, мужчина 1999 г.р.», – написал он.

    Пушилин уточнил, что в Красноармейске серьезные ранения получили мужчина и женщина 1958 года рождения, а также мужчина 1950 года рождения.

    В Центрально-Городском районе Горловки пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Кроме того, в этом же районе при атаке на легковой автомобиль был ранен мужчина 1998 года рождения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР добавил, что удары БПЛА нанесли материальный ущерб: повреждены пять жилых домов, шесть объектов гражданской инфраструктуры, трамвай, восемь автобусов, грузовик и два легковых автомобиля в нескольких городских округах, включая Горловку и Дебальцево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе БПЛА по культурному учреждению в Авдотьино в ДНР днем ранее погиб человек. Боевик ВСУ направил дрон с ядовитым газом в подвал с женщинами. Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Российские дипломаты в Париже дали жесткий совет французским наемникам

    Посольство России призвало французских наемников выучить изречение про меч

    Tекст: Мария Иванова

    Французам, планирующим воевать за Киев, в российской дипмиссии настоятельно рекомендовали заучить знаменитую фразу о гибели от меча на фоне возможных потерь сотен их соотечественников.

    Российские дипломаты обратились с предупреждением к гражданам Франции, желающим отправиться в зону конфликта, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии прокомментировали информацию о возможных потерях французских военных на Украине.

    «Посольство полностью разделяет крылатую фразу «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» и рекомендует внимательно заучить ее всем французам, помышляющим повоевать против нашей страны на стороне террористического киевского режима», – подчеркнули представители ведомства.

    При этом дипломаты уточнили, что не располагают точными данными о количестве уехавших наемников. Однако ранее в российских силовых структурах сообщали, что Париж мог потерять в ходе боевых действий от десятка до нескольких сотен своих бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации на Украину прибыло более 300 французских наемников.

    Бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини идентифицировал 75 участвующих в боях соотечественников.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее пообещал уничтожение всех отправленных в зону конфликта французских солдат.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 23:28 • Новости дня
    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами

    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с пожарами

    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Ниша в Сербии и вскоре приступит к ликвидации огня на охваченных пламенем территориях заповедника Делиблатские пески, сообщили в ведомстве.

    Российский самолет-танкер Ил-76 приземлился в сербском городе Ниш для помощи в борьбе со стихией Воздушное судно оснащено специальным устройством, способным сбрасывать 42 тонны воды за один заход. Борт будет базироваться в аэропорту Константин Великий, сообщили в Max-канале МЧС России.

    «Спасибо за теплый прием и за встречу, мы прилетели поработать и, думаю, что сделаем это с честью, как в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает с распростертыми объятиями», – заявил по прибытии руководитель группы МЧС Андрей Вилков.

    Он добавил, что работать спасатели начнут с 20 августа.

    На летном поле российскую делегацию встретил замглавы сектора по ЧС МВД Сербии Лука Чаушич. В республике бушует несколько крупных природных возгораний. Самый масштабный очаг охватил более 3,5 тыс. гектаров на северо-востоке страны.

    Работу спасателей серьезно осложняют сильная засуха и обмеление реки Дунай. В  Нише с 2012 года постоянно функционирует российско-сербский гуманитарный центр. Организация регулярно участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Балканского полуострова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства. Россия 19 августа направила Ил-76 в Сербию для тушения природных пожаров.

    Комментарии (2)
    20 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Швейцария начала массово отказывать россиянам во въезде на лечение

    Швейцария стала отказывать россиянам во въезде на лечение

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские власти начали отклонять заявки граждан России на въезд с медицинскими целями, не предоставляя при этом никаких объяснений, сообщил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    «Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было», – заявил он РИА «Новости».

    Попов подчеркнул, что отказы поступают без указания причин. Пациенты уже оплатили услуги швейцарских клиник, средства поступили в бюджет страны, однако въезд им запрещают.

    Ранее дипломат отмечал, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику в отношении граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил  факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз, он же сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций. Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России.


    Комментарии (2)
    20 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Названы регионы России с высокими пенсиями неработающих россиян

    Пенсии неработающих превысили 40 тыс. рублей в шести регионах

    Tекст: Катерина Туманова

    В шести субъектах страны средние пенсионные выплаты по старости для неработающих граждан превысили 40 тыс. рублей, а лидером стала Чукотка, следует из данных Социального фонда России.

    Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе. Там средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 49 966 рублей. В число лидеров также вошли Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Камчатский край, где выплаты составили 42 698 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, высокие пенсии получают жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа – 42 911 рублей и 41 255 рублей соответственно.

    Отметка в 40 тыс. рублей преодолена и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.

    В целом по стране на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян составил 27 850 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей. Названы регионы со средней пенсией для неработающих свыше 35 тыс. рублей. Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    «Герани» уничтожили логистический центр ВСУ в Броварах Киевской области

    Минобороны: «Герани» уничтожили логистический центр в Броварах

    «Герани» уничтожили логистический центр ВСУ в Броварах Киевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотные летательные аппараты атаковали и вывели из строя крупный логистический узел украинской армии в Киевской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры украинских войск в районе Броваров, указало ведомство в Max.

    Целью атаки стал логистический центр, обеспечивавший снабжение подразделений ВСУ.

    Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Герань», которые произвели успешный «демонтаж логистики» противника.

    До этого ведомство сообщало, что в Броварах также уничтожено крупное хранилище ГСМ, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для украинских военных топлива.

    18 августа российские беспилотники атаковали военную инфраструктуру в Броварах. Неделей ранее дроны «Герань-4 сикер» поразили крупный логистический узел в этом районе.

    Видео ударов по Броварам смотрите в «Максе».

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 08:50 • Новости дня
    ВС России поразили производство дронов на авиазаводе «Антонов»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиационный завод «Антонов», выпускающий дальнобойные беспилотники для нужд украинской армии, по которому в ночь на четверг ударили российские военные, имеет стратегическое значение для киевского режима.

    Пораженный объект авиационной промышленности имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, передает ТАСС. Соответствующий статус был закреплен правительственными документами еще в конце декабря 2004 года.

    Предприятие ведет свою историю с 1920 года. Сейчас завод занимается созданием пилотируемых летательных аппаратов различного типа, а также активно работает в интересах ВСУ.

    Главным направлением деятельности предприятия стало производство дальнобойных беспилотников

    Напомним, ВС России поразили в Киеве цеха предприятия «Антонов», где производят дальнобойные дроны самолетного типа Ан-196 «Лютый». Поражено предприятие ООО «Файер Пойнт», производящее дроны Fire Point.

    В начале июля текущего года российские войска также наносили удар по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов».

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД называл главной целью этих атак вывод из строя военно-промышленного комплекса противника.

    Комментарии (2)
    19 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Симоньян пообещала оплатить штраф фермера за стрельбу по БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила готовность погасить административный штраф, который выписали пенсионеру из Волгоградской области за попытку сбить украинский дрон.

    Она сообщила в своем Max-канале о том, что 66-летний фермер из Волгоградской области Николай Мухин получил штраф в 40 тыс. рублей за попытку сбить БПЛА из охотничьего ружья.

    «Уважаемые ответственные товарищи, разберитесь, пожалуйста. Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», – написала она.

    По словам Мухина, в ночь на 7 июля он услышал гул дронов, летевших над домом, тогда он набрал номер экстренной службы, взял ружье и вышел на улицу.

    «Раньше я много раз звонил в 112 и сообщал о пролетах. Обычно они летают с двух до четырех ночи, по шесть-восемь штук. В этот раз я тоже хотел просто сообщить, а выстрелил, когда уже второй дрон налетал. Я не завершил вызов, а просто положил телефон на машину», – рассказал фермер RT.

    Диспетчер экстренной службы слышала выстрелы и спросила, кто стрелял и есть ли у Мухина лицензия. Лицензия у Мухина была, но на него составили протокол по ст. 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в населенных пунктах»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» вступилась за охотника, которого оштрафовали за стрельбу по БПЛА. В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.


    Комментарии (4)
    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    Комментарии (0)
    Главное
    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва
    ФСБ задержала готовившего атаку на омский нефтезавод шпиона
    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии
    В Раде заявили, что Драпатый торгует командными должностями в ВСУ
    Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию
    НАСА отменило миссию по спасению падающей орбитальной обсерватории Swift
    Омичку отправили под административный арест за оскорбление участников СВО

    Россия запускает новый вид денег

    Цифровой рубль станет реальным с 1 сентября. Что смогут сделать с новым видом денег простые россияне на бытовом уровне, и для чего он не будет предназначен? С чем столкнутся бизнес и коммерческие банки, которых могут лишить части клиентских денег? И зачем цифровой рубль государству? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых

    Поселковые ассенизаторы избили члена-корреспондента Российской академии наук, руководителя крупного селекционного института Никиту Зезина. Через полторы недели ученый скончался. Степень вины подозреваемых предстоит выяснить следствию и суду. Уже сейчас, однако, можно утверждать, что «дело Зезина», судя по общественной реакции на него, мало кого оставило равнодушным. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД с новыми подробностями трагедии в Екатеринбурге. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией

    Верховная рада большинством голосов утвердила в должности министра обороны Украины Евгения Хмару, хотя западные покровители Киева и активисты «картонного майдана» требовали вернуть Михаила Федорова. Такое назначение говорит о многом: Хмара – выходец из спецслужб, а его профиль террор в отношении гражданских. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации