Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Минфин сообщил о новом налоговом вычете
Минфин: С 1 сентября вступит в силу новый налоговый вычет
С 1 сентября россияне смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, сообщил Минфин.
«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, принятые федеральным законом № 418-ФЗ», – говорится в сообщении ведомства.
Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставят по страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, передает РИА «Новости».
В министерстве указали, что новый вычет станет мерой господдержки, призванной развивать культуру долгосрочных накоплений и повысить интерес граждан к финансовым инструментам для формирования сбережений на будущее. Там также уточнили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.
Кроме того, с 1 сентября увеличится вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей: они смогут заявить к вычету до 500 тыс. руб. взносов. В Минфине напомнили, что максимальная сумма вычета для таких договоров выросла с 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер граждане могут в ФНС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в ноябре 2025 года одобрила закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений, предусматривающий вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год.
В июле 2025 года Минфин России подготовил поправки к Налоговому кодексу, увеличивающие налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми до одного миллиона рублей.
В июне 2026 года Соцфонд отчитался о средней сумме новой семейной налоговой выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми на уровне около 30 тыс. рублей в месяц.